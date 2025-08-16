সেকশন

শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রয়টার্সের আটকের খবরের পর সশরীরে অনুষ্ঠানে হাজির চীনা কূটনীতিক

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ২০:২১
চীনা সিনিয়র কূটনীতিক এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত সান হাইয়ান। ছবি: সংগৃহীত

সিঙ্গাপুরে নিযুক্ত একজন চীনা সিনিয়র কূটনীতিক এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত সান হাইয়ানকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে - রয়টার্সের এমন খবর প্রকাশের পর একটি অনুষ্ঠানে দেখা গেল তাকে।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সন্ধ্যায় বেইজিংয়ে ভারতীয় দূতাবাস আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সান হাইয়ান।

অনুষ্ঠানে রয়টার্সের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি তাদের প্রতিবেদনকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' বলে অভিহিত করেছেন।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কর্তৃপক্ষ তাকে আটক করেছে বা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে কিনা, সে বিষয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য করেননি সান। তিনি বলেন, 'আমি এখানে আছি।'

রয়টার্স জানিয়েছে, সানকে জিজ্ঞাসাবাদ নিয়ে আলোচনা করতে নাম প্রকাশ না করার অনুরোধকারী তিনটি সূত্রের কেউই কূটনীতিককে 'জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তি' সম্পর্কে জানতেন না।

সানের সর্বশেষ জনসমক্ষে উপস্থিতি ছিল ১ আগস্ট। সেসময় তিনি বেইজিংয়ে নেপালের দূতাবাস আয়োজিত একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

৫৩ বছর বয়সী সান কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক বিভাগের উপ-প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী প্রথম নারী। তিনি ২০২২ সালের মে থেকে ২০২৩ সালের জুলাই পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে চীনের রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

এশিয়া চীন কূটনীতি

