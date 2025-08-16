সেকশন

শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১ ভাদ্র ১৪৩২
‘গাজায় অপচয়ের আর সময় নেই’, বিশ্বকে জরুরি পদক্ষেপের আহ্বান এরদোয়ানের

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫১
তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেব এরদোয়ান। ছবি: সংগৃহীত

গাজায় চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেব এরদোয়ান। তিনি বলেন, 'গাজায় অপচয়ের আর সময় নেই।'

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) আল জাজিরায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে এরদোয়ান লিখেছেন, ইসরায়েলি হামলার কারণে গাজা সম্পূর্ণ মানবিক বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং মহামারির হুমকি মানবিক বিপর্যয়কে ত্বরান্বিত করছে। এখন পর্যন্ত ৬১ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু।

তুরস্কের যোগাযোগ বিভাগের প্রধান বুরহানেত্তিন দুরান জানান, নিবন্ধটি তুরস্কের সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যম ‘নেক্সট সোশ্যাল’-এ শেয়ার করা হয়েছে। এর শিরোনাম ছিল 'মানবতার বিবেকের পরীক্ষা হচ্ছে গাজায়'।

নিবন্ধে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে 'ফিলিস্তিনিদের নিশ্চিহ্ন করার একটি পদ্ধতিগত নীতি' অনুসরণের অভিযোগ আনেন এরদোয়ান। তিনি বলেন, 'পশ্চিমা বিশ্বের দ্বৈত নীতি - যেখানে অন্যান্য সংকটে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয়, কিন্তু গাজা ইস্যুতে দ্বিধাগ্রস্ত আচরণ করা হয়। এটি আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলার বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।'

তিনি আরও বলেন, ইউক্রেন সংকটে বিশ্ব যেভাবে একত্রিত হয়েছিল, গাজার ক্ষেত্রে তেমনটা হয়নি। ইসরায়েল কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা ছাড়াই গাজায় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিহাস সাক্ষী রাখবে, কে গাজায় নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে আর কে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

তুরস্কের মানবিক ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরে এরদোয়ান জানান, কাতারের সঙ্গে সমন্বয়ে ত্রাণ সরবরাহ, চিকিৎসা সহায়তা এবং ফিলিস্তিনিদের মধ্যে মধ্যস্থতা চালিয়ে যাচ্ছে তার দেশ।

অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি, মানবিক করিডোর খোলা এবং বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান তিনি। গাজার পুনর্গঠনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার ওপরও গুরুত্ব দেন।

তথ্যসূত্র: টিআরটি গ্লোবাল 

ইত্তেফাক/এনজি/এসকে

বিষয়:

তুরস্ক ফিলিস্তিন গাজা রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান

