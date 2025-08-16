সেকশন

শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আল্লাহ আমাকে পাকিস্তানের অভিভাবক বানিয়েছেন, অন্য পদের আকাঙ্ক্ষা নেই: মুনির

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪০

পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারিকে পদত্যাগ করতে বলা হতে পারে এবং সেনাপ্রধান সর্বোচ্চ পদ গ্রহণ করবেন - এমন গুঞ্জন নিয়ে মুখ খুললেন ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির।

ব্রাসেলসে পাকিস্তানের সিনিয়র সাংবাদিক সোহেল ওয়ারাইচের সঙ্গে কথা বলার সময় সেনাপ্রধান বলেন, 'আল্লাহ আমাকে এই দেশের অভিভাবক বানিয়েছেন।' তার অন্য কোনো পদের প্রতি আকাঙ্ক্ষা নেই।

দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভিও এই 'গুঞ্জন' প্রত্যাখ্যান করেছেন। শেহবাজ বলেছিলেন, ফিল্ড মার্শাল মুনির কখনো প্রেসিডেন্ট হওয়ার কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করেননি এবং ভবিষ্যতেও এমন কোনো পরিকল্পনা নেই।

সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় মুনির চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দীর্ঘস্থায়ী অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'একজনের স্বার্থে আমরা অপর বন্ধুকে ত্যাগ করব না।'

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র-পাকিস্তান সম্পর্কের উন্নতি শুরু হয়েছে। সম্প্রতি তিনি হোয়াইট হাউসে মুনিরকে মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এটি ভারতকে অস্থির করে তুলেছে এবং একটি উল্লেখযোগ্য কূটনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

পাকিস্তান এশিয়া

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রয়টার্সের আটকের খবরের পর সশরীরে অনুষ্ঠানে হাজির চীনা কূটনীতিক

বন্যা-ভূমিধসে বিপর্যস্ত পাকিস্তান, প্রাণহানি ছাড়ালো ৩০০ 

চীনের ওপর এখনই শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপ করবে না ট্রাম্প

যুদ্ধ বন্ধ করতে পারলে ট্রাম্পকে নোবেলের জন্য মনোনীত করা হবে: হিলারি ক্লিনটন 

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাখাইনে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা তীব্রতর, সেদ্ধ কচু-লতাপাতা খেয়ে বাঁচছে মানুষ

বন্যা-ভূমিধসে বিপর্যস্ত পাকিস্তান, প্রাণহানি ছাড়ালো ২৫০ 

পাকিস্তানে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৯৪

দিল্লিতে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের সমাধির কাছে ছাদ ধসে ৫ জন নিহত

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng