কীভাবে করা যাবে অনলাইনে জিডি

'করলে জিডি অনলাইনে, মিলবে সেবা সহজে' স্লোগানে পুলিশি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বাংলাদেশ পুলিশ নানা উদ্যোগ নিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)-এর ৫০টি থানায় শুরু হয়েছে অনলাইনে জেনারেল ডায়েরি (জিডি) করার সুবিধা।
এর আগে কেবল হারানো ও প্রাপ্তিসংক্রান্ত জিডি অনলাইনে করা যেত। তবে এবার থেকে যেকোনো ধরনের জিডি ঘরে বসেই করা যাবে মোবাইল অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। ঢাকা মহানগর পুলিশ ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, গুগল প্লে স্টোর থেকে 'অনলাইন জিডি' অ্যাপ ডাউনলোড করে একবার নিবন্ধন করলেই এ সেবা গ্রহণ করা সম্ভব। এছাড়া ওয়েব পোর্টালে গিয়েও একই প্রক্রিয়ায় আবেদন করা যাবে। থানায় নিয়মিত জিডির মতোই এতে একজন আবেদনকারী একটি জিডি নম্বর পাবেন এবং জিডি সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যও পাবেন।'
ব্যবহারকারীর নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর এবং জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাইয়ের মাধ্যমে আবেদনকারীর তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। এজন্য এতে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও বজায় থাকে। তিনি আরো জানান, 'অনলাইন জিডির মাধ্যমে পুলিশের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নাগরিকদের মূল্যবান সময়ও সাশ্রয় হবে। কেবল জিডি করাই নয়, জিডির ভিত্তিতে পুলিশ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার সুযোগ থাকায় এটি নাগরিক জীবনে স্বস্তিও বয়ে আনবে।' অনলাইন জিডির পাশাপাশি প্রচলিতভাবেও জিডি কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।