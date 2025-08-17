সেকশন

ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক গাজার দক্ষিণে সরানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসরায়েল

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৪১
গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে ফিলিস্তিনিদের জোর করে দক্ষিণে সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী। এই পদক্ষেপ রোববার (১৭ আগস্ট) থেকে শুরু হবে।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর আরবিভাষী মুখপাত্র আভিখাই আদ্রেয়ি শনিবার জানান যে, কেরেম শালোম সীমান্ত দিয়ে জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সহায়তায় তাঁবু ও অন্যান্য জরুরি আশ্রয় সামগ্রী সরবরাহ করা হবে।

জাতিসংঘ এখনও এই পরিকল্পনা বা এতে তাদের ভূমিকার বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। তবে এর আগে সংস্থাটি সতর্ক করেছিল যে এমন পদক্ষেপ কার্যকর হলে হাজার হাজার পরিবার আরও ভয়াবহ মানবিক সংকটের মুখে পড়বে।

বর্তমানে, গাজা সিটিতে প্রায় ১০ লাখ মানুষ বসবাস করে। তবে তাদের ঠিক কোথায় সরানো হবে তা এখনও পরিষ্কার নয়।

ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী ইসলামিক জিহাদ এই পরিকল্পনাকে 'গাজা দখলের একটি অংশ' এবং 'আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি প্রকাশ্য উপহাস' বলে আখ্যায়িত করেছে। তারা আরও বলেছে যে, ক্ষুধা, হত্যা এবং বাস্তুচ্যুতির মুখে মানুষকে পালাতে বাধ্য করা মানবতার বিরুদ্ধে চলমান অপরাধ।

সূত্র: আল-জাজিরা

ইত্তেফাক/টিএইচ

