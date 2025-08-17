সেকশন

রোববার, ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গাজীপুরে আবাসিক হোটেল অভিযানে আটক ১৩

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৩৯
গাজীপুরে আবাসিক হোটেল অভিযানে আটক নারীরা । ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের এক আবাসিক হোটেলে অভিযান চালিয়ে অসামাজিক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে ১০ তরুণীসহ মোট ১৩ জনকে আটক করেছে পুলিশ।শনিবার (১৬ আগস্ট) সন্ধ্যায় মহানগরীর বাসন থানাধীন চান্দনা চৌরাস্তা এলাকার দক্ষিণ বাংলা নামের আবাসিক হোটেল থেকে আটক করা হয় তাদের।

এ বিষয়ে জিএমপির বাসন থানার ওসি মো. শাহীন খান জানান, গাজীপুর মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তা এলাকার দক্ষিণ বাংলা আবাসিক হোটেলে অসামাজিক কার্যকলাপ হচ্ছে। এমন গোপন খবর পেয়ে পুলিশ শনিবার সন্ধ্যায় ওই আবাসিক হোটেলে অভিযান চালিয়ে ১০ তরুণী ও যৌনকর্মী এবং পুরুষসহ মোট ১৩ জনকে আটক করে। এদিকে পুলিশের অভিযানের খবর পেয়ে হোটেল কর্মচারীরা পালিয়ে যান।

আটকদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। রোববার তাদেরকে আদালতে পাঠানো হবে। হোটেলটিতে দীর্ঘদিন ধরে অসামাজিক কার্যকলাপ চলে আসছিল বলে পুলিশের কাছে তথ্য ছিল বলেও জানান ওসি।

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

সারাদেশ অভিযান গাজীপুর আটক

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
