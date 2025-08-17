সেকশন

রোববার, ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বরিশালে প্রয়াত বিএনপি নেতার বাড়িতে লুটপাটের পর অগ্নিসংযোগ

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১১:৩২
মেহেন্দিগঞ্জে প্রয়াত বিএনপি নেতার বাড়িতে লুটপাটের পর অগ্নিসংযোগ । ছবি: সংগৃহীত

বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলায় প্রয়াত বিএনপি নেতা এটিএম মতিউর রহমানের বাড়িতে লুটপাটের পর অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। শনিবার (১৬ আগস্ট) ভোরে উপজেলার বিদ্যানন্দপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিদ্যানন্দপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি এটিএম মতিউর রহমানের মৃত্যুর পর তার সন্তানরা বরিশাল নগরী ও প্রবাসে বসবাস করেন। গ্রামের বাড়িটি দীর্ঘদিন তালাবদ্ধ ছিল। শনিবার ভোরে দুর্বৃত্তরা বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে আসবাবপত্র লুট করে। পরে আগুন ধরিয়ে দিলে বসতঘরটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা মোশারফ হোসেন বলেন, মতিউরের সন্তানরা বছরে দু-একবার গ্রামে আসতেন। তবে ঘরটি সবসময় তালাবদ্ধ থাকতো। দুর্বৃত্তরা ভাঙচুরের পর আগুন দিলে মুহূর্তেই ঘরটি পুড়ে যায়।

এ বিষয়ে এটিএম মতিউরের ছেলে হারুন-অর রশিদ অভিযোগ করে বলেন, গ্রামের কিছু লোকের সঙ্গে তাদের জমিজমা নিয়ে বিরোধ রয়েছে। এই বিরোধের জের ধরেই এ হামলা ও অগ্নিসংযোগ ঘটানো হয়েছে।

কাজিরহাট থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মিজানুর রহমান বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার লিখিত অভিযোগ দিলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

বিএনপি সারাদেশ অগ্নিকাণ্ড বরিশাল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গাজীপুরে ঝুটের গুদামে আগুন

গাজীপুরে আবাসিক হোটেল অভিযানে আটক ১৩

কৃষক দল নেতাকে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত

কেরানীগঞ্জে তালাবদ্ধ ঘর থেকে কিশোরের মরদেহ উদ্ধার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আশুলিয়ায় পোশাক কারখানায় ভাঙচুর, গ্রেপ্তার ২

আশুলিয়ায় পরিবহনে চাঁদাবাজির ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩

নিজের ছোঁড়া বোমা বিস্ফোরিত হয়ে ডাকাত নিহত, গণপিটুনিতে আহত ২

পটুয়াখালীতে জেলের জালে ২২ কেজির কোরাল মাছ, বিক্রি ৩৫ হাজার টাকায়

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng