বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলায় প্রয়াত বিএনপি নেতা এটিএম মতিউর রহমানের বাড়িতে লুটপাটের পর অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। শনিবার (১৬ আগস্ট) ভোরে উপজেলার বিদ্যানন্দপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিদ্যানন্দপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি এটিএম মতিউর রহমানের মৃত্যুর পর তার সন্তানরা বরিশাল নগরী ও প্রবাসে বসবাস করেন। গ্রামের বাড়িটি দীর্ঘদিন তালাবদ্ধ ছিল। শনিবার ভোরে দুর্বৃত্তরা বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে আসবাবপত্র লুট করে। পরে আগুন ধরিয়ে দিলে বসতঘরটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়।
স্থানীয় বাসিন্দা মোশারফ হোসেন বলেন, মতিউরের সন্তানরা বছরে দু-একবার গ্রামে আসতেন। তবে ঘরটি সবসময় তালাবদ্ধ থাকতো। দুর্বৃত্তরা ভাঙচুরের পর আগুন দিলে মুহূর্তেই ঘরটি পুড়ে যায়।
এ বিষয়ে এটিএম মতিউরের ছেলে হারুন-অর রশিদ অভিযোগ করে বলেন, গ্রামের কিছু লোকের সঙ্গে তাদের জমিজমা নিয়ে বিরোধ রয়েছে। এই বিরোধের জের ধরেই এ হামলা ও অগ্নিসংযোগ ঘটানো হয়েছে।
কাজিরহাট থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মিজানুর রহমান বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার লিখিত অভিযোগ দিলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।