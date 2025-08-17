সেকশন

রোববার, ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

টপ অ্যান্ড টি-টোয়েন্টি

নেপালকে হারিয়ে বাংলাদেশের প্রথম জয়

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১২:১৬
ছবি: সংগৃহীত

অস্ট্রেলিয়ার চলমান টপ অ্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে প্রথম ম্যাচে পাকিস্তান শাহিনসের কাছে ৮৯ রানের বড় ব্যবধানে হেরেছিল বাংলাদেশ 'এ' দল। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়িয়েছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। নেপালকে হারিয়েছে ৩২ রানে।

শনিবার (১৬ আগস্ট) ডারউইনে টস জিতে আগে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ। নেপালের বোলারদের বিপক্ষে শুরু থেকে আক্রমণাত্মকভাবে খেলতে থাকে দুই ওপেনার জিসান আলম এবং নাঈম শেখ। ২৫ রানে নাঈম ফিরলেও জিসান তুলে নেন হাফ সেঞ্চুরি। 

৪৬ বল খেলে ৭৩ রান আসে এই ওপেনারের ব্যাট থেকে। এরপর শেষ দিকে আফিফ হোসেনে ৪৮ রানের ঝোড়ো ইনিংসে নির্ধারিত ওভার শেষে ৬ উইকেট হারিয়ে স্কোর বোর্ডে ১৮৬ রান তোলে বাংলাদেশ। 

টাইগারদের দেওয়া লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকে রাকিবুল এবং হাসান মাহমুদদের তোপের মুখে পড়েন নেপালের ব্যাটাররা। নির্ধারিত ওভার শেষে ৭ উইকেট হারিয়ে স্কোর বোর্ডে ১৫৪ রান তোলে নেপাল। ফলে ৩২ রানের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে টাইগাররা। শেষ পর্যন্ত অলরাউন্ডার কুশল মাল্লার ৫৯ রানে ভর করে কেবল হারের ব্যবধানই কমাতে পেরেছিল নেপাল।

বল হাতে বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ তিন উইকেট শিকার করেছেন রাকিবুল হাসান। এছাড়াও দুই উইকেট শিকার করেছেন হাসান মাহমুদ। নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে আজ পার্থ স্করচার্স একাডেমির বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ 'এ' দল।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

বাংলাদেশ ক্রিকেট টি-টোয়েন্টি নেপাল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঢাকায় এসে বকেয়া বেতন নিয়ে ফিরে গেলেন ইরানি কোচ

দল জিতলেও ব্যাট-বলে বিবর্ণ সাকিব

সিপিএলে প্রথম জয় পেল সাকিবের দল

এশিয়া কাপের পর আফগানিস্তানের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নেপালকে বড় লক্ষ্য দিলো বাংলাদেশ

লেভেল-২ কোচিং কোর্স সম্পন্ন করলেন বিশ্বকাপজয়ী আকবর 

উইজডেন প্রকাশিত শতাব্দীর সেরা ১৫ টেস্ট সিরিজের দুটিতে বাংলাদেশ

এবার যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর লিগে খেলবেন সাকিব

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng