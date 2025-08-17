নেপালকে হারিয়ে বাংলাদেশের প্রথম জয়

অস্ট্রেলিয়ার চলমান টপ অ্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে প্রথম ম্যাচে পাকিস্তান শাহিনসের কাছে ৮৯ রানের বড় ব্যবধানে হেরেছিল বাংলাদেশ 'এ' দল। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়িয়েছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। নেপালকে হারিয়েছে ৩২ রানে।
শনিবার (১৬ আগস্ট) ডারউইনে টস জিতে আগে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ। নেপালের বোলারদের বিপক্ষে শুরু থেকে আক্রমণাত্মকভাবে খেলতে থাকে দুই ওপেনার জিসান আলম এবং নাঈম শেখ। ২৫ রানে নাঈম ফিরলেও জিসান তুলে নেন হাফ সেঞ্চুরি।
৪৬ বল খেলে ৭৩ রান আসে এই ওপেনারের ব্যাট থেকে। এরপর শেষ দিকে আফিফ হোসেনে ৪৮ রানের ঝোড়ো ইনিংসে নির্ধারিত ওভার শেষে ৬ উইকেট হারিয়ে স্কোর বোর্ডে ১৮৬ রান তোলে বাংলাদেশ।
টাইগারদের দেওয়া লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকে রাকিবুল এবং হাসান মাহমুদদের তোপের মুখে পড়েন নেপালের ব্যাটাররা। নির্ধারিত ওভার শেষে ৭ উইকেট হারিয়ে স্কোর বোর্ডে ১৫৪ রান তোলে নেপাল। ফলে ৩২ রানের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে টাইগাররা। শেষ পর্যন্ত অলরাউন্ডার কুশল মাল্লার ৫৯ রানে ভর করে কেবল হারের ব্যবধানই কমাতে পেরেছিল নেপাল।
বল হাতে বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ তিন উইকেট শিকার করেছেন রাকিবুল হাসান। এছাড়াও দুই উইকেট শিকার করেছেন হাসান মাহমুদ। নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে আজ পার্থ স্করচার্স একাডেমির বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ 'এ' দল।