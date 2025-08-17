সেকশন

রোববার, ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সবার আগে এশিয়া কাপের দল ঘোষণা পাকিস্তানের, নেই বাবর-রিজওয়ান

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩৯
ছবি: সংগৃহীত

গুঞ্জন ছিল এশিয়া কাপের দল থেকে বাদ পড়তে যাচ্ছেন বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ান। অবশেষে সেই গুঞ্জনই সত্যি হলো। এই দুই তারকা ক্রিকেটারকে বাদ দিয়ে সবার আগে এশিয়া কাপের স্কোয়াড ঘোষণা করে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।

রোববার (১৭ আগস্ট) টি–টোয়েন্টি ফরম্যাটের এশিয়া কাপের জন্য সালমান আগাকে অধিনায়ক করে ১৭ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে পিসিবি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে দিয়ে টি-টোয়েন্টি দলে ফেরা শাহিন আফ্রিদি রয়েছেন এই দলে।

এ ছাড়া সিনিয়র ক্রিকেটারদের মধ্যে আছেন— ফখর জামান ও হারিস রউফ। সঙ্গে যথারীতি আছেন সাইম আইয়ুব, খুশদিল শাহ ও হুসাইন তালাতের মতো তরুণরা। 

এশিয়া কাপের আগে এই দল আরব আমিরাতে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবে। সেই সিরিজে পাকিস্তান ছাড়া বাকি দুটি দল হলো স্বাগতিক আরব আমিরাত ও আফগানিস্তান।

শারজায় ২৯ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর হবে এই সিরিজ। এর দুই দিন পর ৯ সেপ্টেম্বর শুরু হবে এশিয়া কাপ। চলবে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আট দলের মহাদেশীয় টুর্নামেন্টে ‘এ’ গ্রুপে পাকিস্তান খেলবে ভারত, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে।

পাকিস্তানের এশিয়া কাপের স্কোয়াড: সালমান আগা (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, ফাহিম আশরাফ, ফখর জামান, হারিস রউফ, হাসান আলী, হাসান নেওয়াজ, হুসেইন তালাত, খুশদিল শাহ, মোহাম্মদ হারিস (উইকেটরক্ষক), মোহাম্মদ নওয়াজ, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, সাহিবজাদা ফারহান, সাইম আইয়ুব, সালমান মির্জা, শাহিন শাহ আফ্রিদি ও সুফিয়ান মুকিম।

 

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ক্রিকেট পিসিবি পাকিস্তান ক্রিকেট দল মোহাম্মদ রিজওয়ান বাবর আজম এশিয়া কাপ

