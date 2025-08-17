মাঠে ফিরেই গোল-অ্যাসিস্টে মায়ামিকে জেতালেন মেসি

ইনজুরি কাটিয়ে মাঠে ফিরেই আলো ছড়ালেন লিওনেল মেসি। শনিবার (১৬ আগস্ট) এমএলএস চ্যাম্পিয়ন লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সিকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে ইন্টার মায়ামি। বদলি নেমে দারুণ এক গোলের দেখা পান আটবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী এই ফুটবলার।
গত ২ আগস্ট লিগস কাপের নেকাক্সার বিপক্ষে ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ে হালকা চোট পান মেসি। ম্যাচের ১১ মিনিটেই তাকে তুলে নিতে হয়েছিল। লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সির বিপক্ষে মাঠে ফিরেই গোল-অ্যাসিস্টে বেশ সাবলীল ছিলেন মেসি।
ম্যাচের প্রথমার্ধে ৪৩ মিনিটে জর্দি আলবা গোল করে মায়ামিকে এগিয়ে দেন। তবে ৫৯ মিনিটে জোসেফ পেইন্টসিল গ্যালাক্সিকে সমতায় ফেরান। এরপর বদলি নামা মেসি ৮৪ মিনিটে গোল করে মায়ামিকে আবারও এগিয়ে দেন। এরপর ৮৯ মিনিটে মেসির অ্যাসিস্ট থেকে লুইস সুয়ারেজের গোল নিশ্চিত করে দেয় মায়ামির জয়।
ম্যাচ শেষে মায়ামি কোচ হ্যাভিয়ের মাশ্চেরানো বলেন, 'মেসি সব ম্যাচ খেলতে চায়। এটাই তো লিওর বিশেষত্ব। মাঠেই ওর সুখ। আমরা ওকে বোঝাই সতর্ক থাকতে, কিন্তু সে নিজের শরীর সবচেয়ে ভালো জানে। আজ কিছুক্ষণ খেলিয়েছি, যেন বুধবারের আগে ছন্দে ফিরতে পারে।'
চলতি মৌসুমে মায়ামির হয়ে এমএলএসে এখন পর্যন্ত ১৯ ম্যাচে মেসির গোল ১৯টি, অ্যাসিস্ট ১০টি। গত বছর যোগ দেওয়ার পরই তিনি মায়ামিকে লিগস কাপ জিতিয়েছিলেন। এবারও দলকে নিয়ে গেছেন কোয়ার্টার ফাইনালে, যেখানে বুধবার (২০ আগস্ট) মুখোমুখি হবে মেক্সিকোর টাইগ্রেসের।