ক্যারিবীয় উপকূলের কাছে অবস্থান করছে ঘূর্ণিঝড় এরিন 

ঘূর্ণিঝড় এরিন খুব দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করে ক্যাটাগরি ৫ ঝড়ে পরিণত হয়ে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি অবস্থান করছে। ঝড়টির প্রভাবে শনিবার (১৬ আগস্ট) উপকূলে ভারী বর্ষণ শুরু হয়েছে।
বার্তাসংস্থা এএফপি জানিয়েছে, উদ্ভূত পরিস্থিকে ‘বিপর্যয়কর’ হিসেবে আখ্যায়িত করে আবহাওয়া কর্মকর্তারা অঞ্চলটিতে সম্ভাব্য আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসের বিষয়ে সতর্ক করেছেন।
আটলান্টিক মৌসুমের শক্তিশালী প্রথম ঘূর্ণিঝড় এরিন ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জগুলোতে ভারী বৃষ্টিপাত ও প্রচণ্ড শক্তিশালী ঝরো বাতাস সৃষ্টি করলেও ঘূর্ণিঝড়টি সরাসারি স্থলভাগে আঘাত হানবে না বলে ধারণা করা হচ্ছে।
ইউএস ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার (এনএইচসি) তার সর্বশেষ প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ‘এরিনের কেন্দ্র রোববার নাগাদ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ ও পুয়ের্তো রিকোর উত্তরে অগ্রসর হতে পারে এবং রোববার রাত ও সোমবার টার্কস, কাইকোস দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ-পূর্ব বাহামার পূর্বাঞ্চল দিয়ে অতিক্রম করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।’ প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ঝড়ের কেন্দ্রে বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় সর্বোচ্চ ১৫০ মাইল (২৪১ কিলোমিটার)।
হারিকেন এরিন উত্তর লিওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জের অ্যাঙ্গুইলা থেকে প্রায় ১৬০ মাইল (২৫৭ কিলোমিটার) উত্তর-পশ্চিমে অবস্থান করছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।
সেন্ট মার্টিন, সেন্ট বার্থেলেমি, সিন্ট মার্টেন, টার্কস ও কাইকোস দ্বীপপুঞ্জের জন্য গ্রীষ্মমন্ডলীয় এই ঝড়ের সতর্কতা কার্যকর রয়েছে।
এনএইচসি শনিবারের শুরুতে ঘোষণা করেছিল, এরিন এখন একটি বিপর্যয়কর ক্যাটাগরি ৫ হারিকেনে পরিণত হয়েছে, যা প্রতি ঘণ্টায় ১৫৭ মাইলের বেশি বেগে বাতাসের গতিবেগসহ অত্যন্ত বিপজ্জনক ঝড়কে নির্দেশ করে।
ক্যাটাগরি ১ হারিকেনে পরিণত হওয়ার মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে ঝড়টি সাফির-সিম্পসন স্কেলে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে এটি একটি দ্রুত তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
এনএইচসি জানিয়েছে, বিচ্ছিন্ন এলাকায় ছয় ইঞ্চি (১৫ সেন্টিমিটার) পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে।
সংস্থাটি পূর্ববর্তী একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, আজ ঝড়টির দ্রুত শক্তিশালী হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এবং তারপরে সপ্তাহান্তে ঝড়ের প্রচণ্ডতার হ্রাস-বৃদ্ধি হবে। এটি ‘স্থানীয়ভাবে উল্লেখযোগ্য আকস্মিক বন্যা, ভূমিধস বা কাদা ধসের সতর্কবার্তাও দিয়েছে।
এরিন দ্বারা সৃষ্ট স্ফীতি সপ্তাহান্তে উত্তর লিওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জ, ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ, পুয়ের্তো রিকো, হিস্পানিওলা, টার্কস ও কাইকোস দ্বীপপুঞ্জের কিছু অংশকে প্রভাবিত করবে।
শনিবার রাতে হারিকেনটি উত্তর-পশ্চিমে ঘুরবে বলে আশা করা হচ্ছে, তারপর পরের সপ্তাহের শুরুতে উত্তর দিকে ঘুরবে। সোমবার থেকে এটি দুর্বল হয়ে পড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।
আবহাওয়াবিদরা আশা প্রকাশ করেছেন যে, এরিন মার্কিন উপকূলরেখা থেকে অনেক দূরে থাকবে। তারা বলেন, তবে ঝড়টি এখনও উত্তর ক্যারোলিনার মতো জায়গায় বিপজ্জনক ঢেউ ও ক্ষয় সৃষ্টি করতে পারে।
মার্কিন আবহাওয়াবিদরা পূর্বাভাস দিয়েছেন, আটলান্টিক হারিকেন মৌসুম, যা জুন থেকে নভেম্বরের শেষের দিক পর্যন্ত চলে, স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে।
গত বছর বেশ কয়েকটি শক্তিশালী ঝড় এই অঞ্চলে বিপর্যয় ডেকে এনেছিল, যার মধ্যে হারিকেন হেলিনও ছিল, যার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ২০০ জনেরও বেশি লোক মারা যায়।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফেডারেল আমলাতন্ত্রের আকার ব্যাপকভাবে হ্রাস করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে জাতীয় মহাসাগর ও বায়ুমণ্ডলীয় প্রশাসন বাজেট কর্তন ও ছাঁটাইয়ের শিকার হয়েছে, যার ফলে ঝড়ের পূর্বাভাসে ত্রুটির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
মানব-চালিত জলবায়ু পরিবর্তন-যেমন জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে সমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধি আরও তীব্র ঝড়ের বিকাশ ও তাদের দ্রুত শাক্তিশালীকরণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা উভয়ই বাড়িয়েছেন বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন।