২৯ বলে ১০ ছক্কা হাঁকিয়ে রেকর্ড গড়লেন কক্স

ইংল্যান্ডে দ্য হান্ড্রেডে বিধ্বংসী এক ইনিংস খেলেছেন ইংলিশ ব্যাটার জর্ডান কক্স। ওভাল ইনভিনসিবলসের হয়ে মাত্র ২৯ বলে ৮৬ রানে অপরাজিত থাকেন এই তরুণ ব্যাটার। তার ইনিংসে ছিল ১০টি ছক্কা ও ৩টি চার।
কক্সের শুরুটা ছিল ধীরগতির। প্রথম দুই বল ডট দেওয়ার পর তৃতীয় বলে প্রথম রানের দেখা পান। প্রথম ৮ বলে করেন ৮ রান। এরপর শুরু হয় ছক্কার বন্যা। পরের ২১ বলে ১০টি ছক্কা আর ২টি চার হাঁকান কক্স।
কক্সের এমন বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের সুবাদে ওভাল ইনভিনসিবলস নির্ধারিত ১০০ বলে তোলে ৪ উইকেটে ২২৬ রান, যা হান্ড্রেড ক্রিকেট ইতিহাসে দলগত সর্বোচ্চ সংগ্রহ। আগের রেকর্ড ছিল ২০২২ সালে ম্যানচেস্টার অরিজিনালসের ২০৮ রান।
১০ ছক্কা হাঁকিয়ে ব্যক্তিগত রেকর্ডও গড়েছেন কক্স। দ্য হান্ড্রেডের এক ইনিংসে এটি যৌথভাবে সর্বোচ্চ ছক্কা। ২০২১ সালে হেডিংলিতে সুপারচার্জারসের বিপক্ষে লিয়াম লিভিংস্টোনের ৯২ রানের ইনিংসেও ছিল ১০ ছক্কা। বার্মিংহাম ফনিক্সের হয়ে খেলা লিভিংস্টোন অবশ্য বল খেলেছেন ৪০টি।
হান্ড্রেড ক্রিকেট টি–টোয়েন্টি ক্রিকেট হিসেবে স্বীকৃত। সেদিক থেকে স্বীকৃত টি–টোয়েন্টিতে সবচেয়ে কম বলে অন্তত ১০ ছক্কা মারার দিক থেকে কক্স যৌথভাবে শীর্ষ রেকর্ডধারী। ২০২৪ সালে ভারতীয় ওপেনার অভিষেক শর্মা ঘরোয়া টি–টোয়েন্টিতে পাঞ্জাবের হয়ে মেঘালয়ের বিপক্ষে ২৯ বলে মেরেছিলেন ১১ ছক্কা।
রান তাড়ায় নেমে ওয়েলস ফায়ার গুটিয়ে যায় মাত্র ১৪৩ রানে। ফলে ইনভিনসিবলস ম্যাচ জেতে ৮৩ রানের বিশাল ব্যবধানে।