পারাপারের একমাত্র খেয়া নৌকার তলা ফুটো করে দিল দুর্বৃত্তরা

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার রশিদপুর নয়াপাড়া এলাকায় ময়নাল খন্দকারের বাড়ি সংলগ্ন খেয়াঘাটে রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতিকারীরা খেয়া নৌকার তলা ফুটো করে ফেলেছে। এতে নদীর দুই পাড়ের মানুষের যাতায়াতে সৃষ্টি হয়েছে চরম দুর্ভোগ।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আশপাশের কয়েকটি গ্রামের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এই খেয়া নৌকায় পারাপার করে আসছিলেন। বর্ষাকালে রশি দিয়ে বাঁধা এই নৌকা ছিল স্কুলগামী শিক্ষার্থী ও সাধারণ যাত্রীদের একমাত্র ভরসা। কিন্তু শনিবার (১৬ আগস্ট) রাতে নৌকার তলা ফুটো করে দেয়া হলে সেটি অচল হয়ে পড়ে।
মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জানান, প্রতিদিন এই নৌকায় করেই তারা স্কুলে যেতেন। এখন বাধ্য হয়ে বিকল্প ঝুঁকিপূর্ণ পথ বেছে নিতে হচ্ছে। নৌকা ছাড়া যাতায়াত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এখন পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটছে আমাদের।
দ্রুততম সময়ে নৌকা মেরামতের জন্য উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেছেন এলাকাবাসী। এ ব্যাপারে উল্লাপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবু সালেহ মোহাম্মদ হাসনাত জানান, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় উদ্বেগ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়রা আশা করছেন, দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে জনদুর্ভোগ লাঘব করা হবে।