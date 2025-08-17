ক্যারিবীয় লিগে নতুন দলের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা জানালেন সাকিব

দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় দলের বাইরে রয়েছেন সাকিব আল হাসান। তবে নিয়মিত খেলছেন ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট। পঞ্চমবারের মতো ক্যারিবীয় প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) খেলছেন সাবেক বিশ্বসেরা এই অলরাউন্ডার।
রোববার (১৭ আগস্ট) সাকিবের দল অ্যান্টিগা অ্যান্ড বার্বুডা ফ্যালকনস নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামে। আর সেই ম্যাচের আগে ব্রডকাস্টিং চ্যানেলের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন অভিজ্ঞ এই অলরাউন্ডার।
নিজের সিপিএল ক্যারিয়া প্রসঙ্গে সাকিব বলেন, 'এখানে এই নিয়ে পঞ্চম বা ষষ্ঠ মৌসুম খেলতে এলাম। প্রতিবারই এখানে আসাটা উপভোগ করি। (প্রায় প্রতিবারই) নতুন দল, নতুন অভিজ্ঞতা)। আমি ভীষণ এক্সাইটেড। এবার আমরা শুরুটা তেমন ভালো করতে পারিনি। তবে খুব একটা পিছিয়ে পড়িনি তাতে। এটা একটা লম্বা টুর্নামেন্ট। আশা করি এটা আমার সেরা মৌসুম হবে।'
টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে সেন্ট কিটসের বিপক্ষে হেরেছিলেন অ্যান্টিগা। সেই প্রসঙ্গে সাবেক এই টাইগার অধিনায়ক বলেন, 'একটু এদিক সেদিক করে, কয়েকটা ভালো শট খেলতে পারলে ১৬০ রান করার একটা ভালো সুযোগ ছিল আমাদের, যেটা একটা লড়াইয়ের ভালো সুযোগ তৈরি করে দিত। সেটাই এখন ঠিক করতে হবে।'
দলের তরুণ ক্রিকেটারদের প্রসঙ্গে সাকিব বলেন, 'এখনকার বাচ্চারা অনেক অভিজ্ঞ। ওরা খেলায় নতুন কিন্তু আমার ধারণা ওরা এই ফরম্যাটের খেলা এত পরিমাণে দেখেছে যে নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে খুব ভালো জ্ঞান আছে ওদের। তবে অবশ্যই আমার নেতৃত্ব দিয়ে যদি দলের জন্য ভালো কিছু করা সম্ভব হয়, আমি অবশ্যই সেটা চেষ্টা করবো।'