রোববার, ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রায়পুরায় বিএনপির অফিস ভাঙচুর, ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার 

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩২
ছবি: ইত্তেফাক

নরসিংদীর রায়পুরায় বিএনপির ইউনিয়ন কার্যালয় ভাঙচুর ও আগুন দিয়ে পুড়ানোর ঘটনার মামলায় চরসুবুদ্ধি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী নাসির উদ্দীনকে গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাব-১১ এর একটি দল। 

রোববার (১৭ আগস্ট) দুপুরে শিবপুর উপজেলার চৈতন্যা বাসস্ট্যান্ড তার নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
 
গ্রেপ্তার নাসির উদ্দীন চরসুবুদ্ধি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি।
 
র‌্যাব-১১ এর উপপরিদর্শক রবিউল আলম গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন,বিএনপির অফিস ভাঙচুরের ব্যাপারে রায়পুরা থানার একটি মামলার ওয়ারেন্ট থাকায় ইউপি চেয়ারম্যান নাসির উদ্দীনকে চৈতন্যা বাজার থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। 

রায়পুরা থানার তদন্ত কর্মকর্তা প্রবীর কুমার ঘোষ বলেন, চরসুবুদ্ধি ইউনিয়ন বিএনপি কার্যালয় ভাঙচুরের ঘটনায় ফেব্রুয়ারি মাসে দানেস মিয়া বাদী হয়ে একটি মামলা করেন। ওই মামলায় র‌্যাব ইউপি চেয়ারম্যান নাসির উদ্দীনকে গ্রেপ্তার করে। 

জানা যায়, গত ১২ ফেব্রুয়ারি রাতে রায়পুরা উপজেলার চরসুবুদ্ধি ইউনিয়ন বিএনপির কার্যালয়ে ভাঙচুর করে আগুন দেয় একদল দুর্বৃত্ত। এসময় কার্যালয়ের ভেতরে থাকা টেলিভিশন, চেয়ার-টেবিলসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র ভাঙচুর করে দেয়ালে লাল কালিতে ‘জয় বাংলা’ ও ‘মরার জন্য অপেক্ষা কর’ লিখে হুমকি দেওেয়া হয়। এ ঘটনার পর চরসুবুদ্ধি ইউনিয়ন বিএনপি সাধারণ সম্পাদক দানেস মিয়া বাদী হয়ে রায়পুরা থানায় একটি অভিযোগ দাখিল করেন। 

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

সারাদেশ

