কুমিল্লার হোমনা উপজেলার পৃথক এলাকা থেকে দুটি মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার (১৭ আগস্ট) বিকেলে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়।
একটি উপজেলার তিতিয়া রঘুনাথপুর বিলের মধ্যে ভাসমান কোষা নৌকা থেকে এবং অন্যটি ঝগড়ারচর গ্রামের নিজ ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধারের ঘটনা ঘটে।
মৃতরা হলেন- উপজেলার ভাষানিয়া ইউনিয়নের তিতিয়া গ্রামের মৃত শব্দর আলীর ছেলে কবির হোসেন (৭০) ও অন্যজন হলেন একই উপজেলার দুলালপুর ইউনিয়নের ঝগড়ারচর গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে সাইজুদ্দিন (৩৫)।
স্থানীয় সূত্রে জনা যায়, মৃত দুই জনই দীর্ঘদিন ধরে মানসিক রোগী ছিলেন। তিতিয়া রঘনাথপুর গ্রামের কবির হোসেন শনিবার রাতে ঘর থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন তিনি। হার্টের রোগী ছিলেন বলে জানান পরিবারের সদস্যরা। ধারণা করা হচ্ছে, অসুস্থতার কারণে তার মৃত্যু হতে পারে। অপরজন সাইজুদ্দিনকে নিজ ঘরে রশিতে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন। এ দুটি অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে জনমনে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। খবর পেয়ে হোমনা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুটি মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।
এ বিষয়ে হোমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘মৃত দুইজনই দীর্ঘদিন ধরে মানসিক রোগী ছিলেন। এদের মধ্যে তিতিয়া গ্রামের কবির হোসেনের মানসিক ও হার্টের অসুখ ছিল। লাশগুলো উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।’