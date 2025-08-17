বিএনপি সবাইকে নিয়ে দেশ পরিচালনা করতে চায়: নজরুল ইসলাম খান

বিএনপি সবাইকে নিয়ে দেশ পরিচালনা করতে চায় বলে জানিয়েছেন নজরুল ইসলাম খান। তিনি বলেছেন, ‘বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইতিমধ্যেই বলেছেন বিগত দিনের আন্দোলনে বিএনপির সঙ্গে যারা যারা ছিলেন, আগামী দিনে তাদের সবাইকে নিয়ে দেশ পরিচালনা করতে চায় বিএনপি। আমরা সেভাবেই এগোচ্ছি।’
রোববার (১৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীনের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন তিনি।
তিনি বলেন, আগামী নির্বাচনে কোনো দলের সঙ্গে আসন ভাগাভাগির বিষয়টি নিয়ে এখনো কোন আলোচনা হয়নি। নির্বাচনের তপশিল ঘোষণার পরই একটা আলোচনা হবে।
‘আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে না’- এনসিপির একজন নেতার এমন বক্তব্য সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে নজরুল ইসলাম খান বলেন, ‘যিনি এ কথা বলেছেন, তিনি কোন ক্ষমতাবলে এটা বলেছেন, সেটা তিনিই ভালো বলতে পারবেন। সবাই আমরা রাজনীতি করি। এখন কেউ যদি বলেন তার কথায় নির্বাচন হবে কি হবে না, সেটা তিনিই বলতে পারবেন। তাকেই জিজ্ঞাসা করুন। আমরা তো দেখছি সরকার ও নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।’
বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, সংসদীয় আসনের সীমানা বিন্যাস নিয়ে তারা কাল বা পরশু থেকে শুনানি শুরু করবে। শুনানি শেষে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবেন তারা।’
এর আগে রোববার বিকেল চারটায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে সিইসির সঙ্গে বিএনপির প্রতিনিধি দলের দেড় ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক হয়। নজরুল ইসলাম খানের নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধি দলে আরও ছিলেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী ও চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ইসমাইল জবিউল্লাহ।
বৈঠক শেষে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান সাংবাদিকদের আরও বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনের সার্বিক প্রস্তুতি, প্রবাসীদের ভোটাধিকার এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, তারা আশা করছেন নির্বাচনকালীন সময়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও উন্নতি হবে। বর্তমানে সেনা সদস্য মোতায়েন রয়েছে। নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনে আরও সেনা সদস্য মোতায়েনের জন্য অনুরোধ জানাবে।’ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বক্তব্যে বিএনপি আশ্বস্ত হয়েছে বলেও যারা নজরুল ইসলাম খান।
ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে রোজার আগে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। এরই মধ্যে সিইসির কাছে এ বিষয়ে চিঠিও দেওয়া হয়েছে।
সিইসি বলেছেন, ভোটের সব ধরনের প্রস্তুতি শেষ করে নির্বাচনের দিন থেকে প্রায় দুই মাস আগে (ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে) তপশিল ঘোষণা করা হবে।
ভোটের সার্বিক প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নসূচি তুলে ধরে শিগগির নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণার কথাও রয়েছে ইসির। এমন পরিস্থিতির মধ্যে বিএনপি প্রতিনিধি দল গেল সিইসির সাক্ষাতে।