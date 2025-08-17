সেকশন

রোববার, ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ভালো স্বামী বানাতে সেনেগালে কাজ করে যাচ্ছে ‘স্কুল ফর হাসবেন্ডস’

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২০:০০

জাতিসংঘের উদ্যোগে আফ্রিকার দেশ সেনেগালে চালু রয়েছে একটি ব্যতিক্রমধর্মী স্কুল, যেখানে পুরুষদের শেখানো হয় কীভাবে একজন সহানুভূতিশীল ও দায়িত্বশীল স্বামী হওয়া যায়। ‘স্কুল ফর হাজবেন্ডস’ নামের এই স্কুলটি পুরুষদের পারিবারিক ও স্বাস্থ্য সচেতন আচরণে উৎসাহিত করে। 

এই স্কুলে ইব্রাহীম ডায়ানে নামের এক ইমাম ১৪ জন পুরুষের সামনে হাদিসের এক বাণী উল্লেখ করে বলেন, 'যে পুরুষ স্ত্রী ও সন্তানদের সহায়তা করে না, সে ভালো মুসলিম নন।' তিনি নিজের সন্তানকে গোসল করানো ও স্ত্রীর গৃহকর্মে সহায়তার অভিজ্ঞতাও শেয়ার করেন।       

সেনেগালসহ পশ্চিম আফ্রিকার অনেক দেশে পুরুষরাই গৃহস্থালির বড় সিদ্ধান্ত নেন, বিশেষ করে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত। নারীদের পরিবার পরিকল্পনা, প্রসবকালীন চিকিৎসা বা গর্ভকালীন যত্নের জন্যও স্বামীর অনুমতি প্রয়োজন হয়।

এই স্কুলে প্রশিক্ষণ নিয়ে ইমাম ডায়ানে জুম্মার খুতবায় লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, এইচআইভি সংক্রান্ত কুসংস্কার ও প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়েও আলোচনা করেন।

নারীরা এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। তারা জানান এই উদ্যোগের পর তাদের স্বামীদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। শুধু তাই নয়, তাদেরকে ভালো স্বামী বা ভালো বাবা হতে অনুপ্রাণিত করেছে। 

হাবিব ডিয়ালো নামের ৬০ বছর বয়সী এক পুরুষ জানান, ইমামের খুতবা আর জাতিসংঘের কর্মসূচির ক্লাস করার পর তিনি বুঝতে পেরেছেন বাড়িতে সন্তান জন্মদান কতটা ঝুঁকিপূর্ণ। তিনি বলেন, ‘আমার ছেলের বউ যখন অন্তঃসত্ত্বা ছিল, তখন আমি তাদের হাসপাতালে ডেলিভারি করাতে উৎসাহিত করি। যদিও প্রথমে আমার ছেলে একটু আপত্তি করছিল। হাসপাতালে খরচ কেমন হবে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল সে। কিন্তু আমি যখন তাকে বুঝিয়ে বলি যে এটা তার স্ত্রী ও সন্তানের জন্য কতটা জরুরি, তখন যে বুঝতে পারে এবং রাজি হয়।’

২০১১ সালে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি এখন সেনেগালের নারী, পরিবার, লিঙ্গ ও শিশু সুরক্ষা মন্ত্রণালয়েরও নজরে এসেছে। তারা এটিকে মাতৃ ও নবজাতক মৃত্যুহার কমানোর কার্যকর কৌশল হিসেবে দেখছে।

ইতিমধ্যে স্বামীদের স্কুল ২০টির বেশি কেন্দ্রে চালু হয়েছে এবং ৩০০ জনের বেশি পুরুষ প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা পিয়ার এডুকেটর হিসেবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে আলোচনা করেন। 

৫২ বছর বয়সী খারি নডেই বলেন, 'আগে আমার স্বামী শুধু আদেশ করত, এখন রান্না করে, ঘরের কাজে সাহায্য করে।' 

এদিকে, জাতিসংঘের লক্ষ্যানুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি ১ লাখ জীবিত জন্মে ৭০-এ নামিয়ে আনা এবং নবজাতক মৃত্যুহার প্রতি ১ হাজারে ১২-র নিচে নামানো। ২০২৩ সালে সেনেগালে মাতৃমৃত্যুর হার ছিল ২৩৭ এবং নবজাতক মৃত্যুহার ছিল ২১।

ইত্তেফাক/এএম/এনজি

বিষয়:

বিশ্ব সংবাদ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মেঘ বিস্ফোরণ ও ভূমিধসে ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরে নিহত ৭ 

ইউক্রেন ইস্যুতে বৈঠকে বসছেন ইউরোপীয় নেতারা, ট্রাম্পের মুখোমুখি হতে প্রস্তুতি জেলেনস্কির

‘বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী’ এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র রাখতে পারবেন ভারতীয়রা

৬ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইন্দোনেশিয়া

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘বিশ্বে সাংবাদিকদের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক স্থান এখন গাজা’

দাবানলে বিপর্যস্ত দক্ষিণ ইউরোপ: বাড়ছে হতাহত, ঘরছাড়া হাজারো মানুষ

লন্ডনে বাংলাদেশি ও পাকিস্তানি নারীদের আয়ের পথে কঠিন বাধা

ডিসেম্বরেই ফের যুদ্ধে জড়াতে পারে ইরান-ইসরায়েল

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng