সেকশন

রোববার, ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

যশোরের শার্শা সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় নাগরিকসহ ৩ জনকে পুশইন করলো বিএসএফ

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৪
যশোরের শার্শা সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় নাগরিকসহ ৩ জনকে পুশইন করলো বিএসএফ। ছবি: সংগৃহীত

যশোরের শার্শা সীমান্ত দিয়ে তিনজনকে পুশইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। তাদের মধ্যে দুইজন বাংলাদেশি এবং একজন ভারতীয় নাগরিক।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাত ৩টার দিকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মোস্তফাপুর সীমান্তের বিএসএফ সদস্যরা শার্শা উপজেলার শালকোনা সীমান্ত দিয়ে তাদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠান। পরে তাদের আটক করে পুলিশ।

আটক ব্যক্তিরা হলেন- খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার শেখপাড়া এলাকার শাহিন শেখ (৩০) ও সাগর শেখ (২৮) এবং ভারতের আসাম রাজ্যের গোয়ালপাড়া জেলার মাটিয়া থানার ভৌতিচর গ্রামের আনোয়ার হোসেন (২৫)।

পুলিশ জানায়, শার্শা উপজেলার গোড়পাড়া পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা শুক্রবার রাত তিনটার দিকে টহল দেওয়ার সময় ভারতীয় সীমান্তের কাছে উপজেলার নারিকেলবাড়িয়া গ্রামের রাস্তা দিয়ে তিনজনকে আসতে দেখেন। জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানান, বিএসএফ কাঁটাতার পার করে তাদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠিয়েছে। পরে পুলিশ পরে তাদের আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

আটক শাহিন শেখ জানান, তিনি ও তার ভাই দীর্ঘদিন ভারতের হরিয়ানায় শ্রমিকের কাজ করছিলেন। ৫ আগস্ট ভারতীয় পুলিশ তাদের আটক করে বিএসএফের হাতে তুলে দেয়। কয়েকদিন বিএসএফ ক্যাম্পে আটকের পর শুক্রবার রাতে সীমান্ত পার করিয়ে দেওয়া হয়। এ সময় তাদের সঙ্গে থাকা ভারতীয় নাগরিককে তিনি আগে চিনতেন না।

শার্শা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কে এম রবিউল ইসলাম বলেন, অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে ভারতীয় নাগরিকের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে। শনিবার (১৬ আগস্ট) তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আটক দুই বাংলাদেশিকে বেসরকারি সংগঠন জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সংগঠনটি তাঁদের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করবে।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

যশোর বিএসএফ পুশ ইন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে পুশইন, বিজিবির হাতে আটক ১৩

ব্যবসায়ীকে বালুতে পুঁতে ৪ কোটি টাকা আদায়, সাবেক বিএনপি নেতা আটক  

লালমনিরহাট সীমান্ত দিয়ে ২ শিশুসহ ৯ বাংলাদেশিকে ‘পুশ ইন’ করল বিএসএফ  

ভারতে আটক ২২ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভারতীয়দের গণপিটুনিতে বাংলাদেশি যুবক নিহত, আহত ৫

যশোরে যুবলীগ কর্মীকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গলা কেটে হত্যা

গাছে গামছা দিয়ে বাঁধা অবস্থায় ভ্যানচালকের মরদেহ উদ্ধার

যশোরে যুবদল নেতার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও নারী নির্যাতনের অভিযোগ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng