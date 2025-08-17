সেকশন

রোববার, ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মেঘনায় জাহাজ থেকে অপরিশোধিত চিনি চুরির চেষ্টা,  গ্রেপ্তার ৮ 

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩১
ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুরের মেঘনা নদীতে স্টাফদের খাবারের সাথে চেতনা নাশক দ্রব্য মিশিয়ে এমভি ওয়েস্টিন-১ লাইটার জাহাজ থেকে ১৩ কোটি ২০ লাখ টাকা মূল্যমানের অপরিশোধিত চিনি চুরির চেষ্টার ঘটনায় আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে নৌ পুলিশ। এই ঘটনায় মামলা হওয়ার পর তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

রোববার (১৭ আগস্ট) বিকেলে এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন নৌ পুলিশ চাঁদপুর অঞ্চলের সহকারী পুলিশ সুপার ইমতিয়াজ আহমেদ। এই ঘটনায় চাঁদপুর সদর মডেল থানায় মামলা করেছেন মোনায়েম সুগার মিলের মালিক পক্ষের পাহারাদার নুকুমার ত্রিপুরা (৪৩)।

গ্রেপ্তার আসামিরা হলেন- জাহাজের মাস্টার পটুয়াখালীর আইয়ুব মৃধা (৪৮), বাগেরহাটের মংলা থানার মেহেদী হাসান মুন্না প্রকাশ আকাশ (২৭), মো. তরিকুল (২৭), নুরুজ্জামাল (৩২), মো. মানিক হাওলাদার (২৭), চাঁদপুর শহরের মো. শরীফ মির্জা (৪৩), মো. মজিবুর রহমান সর্দার (৬৪) ও বাচ্চু বেপারী (৫৭)।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা চাঁদপুর নৌ থানার উপপরিদর্শক এসআই বিল্লাল আল-আজাদ জানান, ৪ আগস্ট বেলা ১১টার দিকে চোর চক্রের সদস্য তরিকুল ও নুরুজ্জামাল নেশাজাতীয় দ্রব্য নিয়ে এমভি সি ওয়েস্টিন-১ জাহাজে ওঠে। এরপর জাহাজের মাস্টার আইয়ুব মৃধা এবং গ্রীজার ইমরান শেখকে নিজেদের পরিকল্পনার কথা জানায়।

৫ আগস্ট বিকেলে নাস্তা বানানোর সময় মাস্টার আইয়ুব মৃধা বাবুর্চিকে কিচেন থেকে অন্য কাজে পাঠিয়ে দেন। সুযোগে নুরুজ্জামাল কিচেনে গিয়ে ছোলার ভেতর সাদা পাউডার (চেতনানাশক দ্রব্য) মিশিয়ে আসে। তরিকুল বাইরে পাহারা দিচ্ছিল।

সেদিন বিকেল প্রায় ৫টার দিকে জাহাজটি চাঁদপুর সদরের হরিনাঘাট এলাকায় পৌঁছালে বাবুর্চি সবার জন্য ছোলা ও মুড়ি দেয়। সেটা খেয়ে জাহাজের লস্কর, গ্রীজার, সুকানীসহ প্রায় ১০ জন স্টাফ এবং মামলার বাদী অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

এরপর তরিকুল ফোনে মেহেদী হাসান মুন্না ওরফে আকাশকে খবর দেয় এবং জাহাজের অবস্থান জানায়। পরে সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটে আকাশসহ আরও ৫ জন অজ্ঞাতনামা লোক ট্রলার নিয়ে জাহাজে আসে। তারা মাস্টার আইয়ুব মৃধার সঙ্গে আলোচনা করে, কিন্তু বনিবনা না হওয়ায় শেষে তারা আবার ট্রলার নিয়ে পালিয়ে যায়।

এরপর জাহাজের গ্রিজার মো. ইমরান শেখ মালিক পক্ষকে বিষয়টি অবগত করেন। মালিকপক্ষ তাদের অবস্থান জেনে নৌ-পুলিশের সহায়তা নেয়। নৌ-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে জাহাজের স্টাফদের চাঁদপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেয়।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা বলেন, ঘটনার দিন ৮ আগস্ট জাহাজে থেকে মাষ্টার আইয়ুব মৃধাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে পরদিন ৯ আগস্ট আদালতে সোপর্দ করা হয়। এরপর তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ১৪ আগস্ট রাতে মোংলা থানা এলাকা থেকে তরিকুল, নুরুজ্জামান ও মানিককে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের নিয়ে অভিযান চালিয়ে ১৫ আগস্ট সন্ধ্যার ফরিদগঞ্জ থেকে আটক করা হয় মেহেদী হাসান মুন্নাকে। এরপর ১৫ আগস্ট দিনগত রাত ১টার দিকে চাঁদপুর শহরে অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় বাচ্চু ব্যাপারী, মজিবুর রহমান ও শরীফ মির্জাকে। ১৬ আগস্ট বাকি ৭ আসামিকে আদালতো সোপর্দ করা হয়।

গ্রেপ্তার আসামিদের মধ্যে মেহেদী হাসান মুন্না, তরিকুল, নুরুজ্জামাল ও বাচ্চু ব্যাপারী ১৬ আগস্ট চাঁদপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-০৪ এর বিচারকের কাছে ১৬৪ ধারায় স্বেচ্ছায় জবানবন্দি প্রদান করেন।

নৌ পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেপ্তার আসামিরা পেশাদার চোর ও সংঘবদ্ধ চোর চক্রের সক্রিয় সদস্য। পূর্ব পরিকল্পিতভাবে নৌ পথে চলাচলরত বিভিন্ন মালবাহী জাহাজে বিভিন্ন কৌশলে মূল্যবান মালামাল চুরি করে আসছে।

বাদী নু কুমার ত্রিপুরা মামলার অভিযোগে উল্লেখ করেন, জাহাজের মাস্টার আইয়ুব মৃধার যোগশাজশে জিএমএস ইন্টারন্যাশনাল জেনারেল মেরিন সার্ভেয়ারের জিনিসপত্র লোড-আনলোডের এস্কর্ট পার্টির পদে কর্মরত পরিচয়ে দুজন এবং পরে অজ্ঞাতনামা আরও দুজন জাহাজে ওঠেন।

এর আগে গত ৩ আগস্ট চট্টগ্রামের পতেঙ্গা থানার বন্দর সংলগ্ন বহির্নোঙ্গর (আউটার) থেকে আব্দুল মোনায়েম সুগার মিলের স্বত্তাধিকারী আবুল খায়ের কোম্পানির ১ হাজার ২০০ মেট্টিক টন অপরিশোধিত চিনি জাহাজে লোড করে। যার অনুমান মূল্য ১৩ কোটি ২০ বিশ লাখ টাকা। ৪ আগস্ট জাহাজটি কুমিল্লা জেলার মেঘনা আব্দুল মোনায়েম সুগার মিল এবং নরসিংদী জেলার পলাশ থানার দেশবন্ধু চিনি কল লিমিটেডের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে।

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

সারাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ক্রিকেট ব্যাটের ভেতরে ৫ হাজার ইয়াবা, কক্সবাজার বিমানবন্দরে আটক দুই যাত্রী

হোমনায় পৃথক স্থানে দুই মরদেহ উদ্ধার

রায়পুরায় বিএনপির অফিস ভাঙচুর, ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার 

ইত্তেফাকের ঝিনাইগাতী সংবাদদাতার ওপর হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পারিবারিক কলহে প্রাণ গেল ছেলের, পলাতক বাবা    

পারাপারের একমাত্র খেয়া নৌকার তলা ফুটো করে দিল দুর্বৃত্তরা

ড্রাগন বাগান থেকে রোহিঙ্গা যুবকের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার

শ্রেষ্ঠত্বের সনদ পেলেও উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত বাইমহাটি বিদ্যালয়

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng