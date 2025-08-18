সেকশন

সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫, ২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গণপিটুনিতে নিহত বাংলাদেশির মরদেহ ফেরত দিলো বিএসএফ

আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০০:৩০

ভারতের মেঘালয় রাজ্যের স্থানীয়দের হাতে নিহত এক বাংলাদেশি যুবকের মরদেহ হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। রোববার (১৭ আগস্ট) দুপুর ১টার দিকে নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার মহেশখোলা সীমান্ত দিয়ে মরদেহটি বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

নিহতের নাম মো. আকরাম হোসেন (৩২)। তিনি শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতি উপজেলার বাঁকাকুড়া গ্রামের বাসিন্দা।

বিএসএফ জানায়, ১০ আগস্ট আকরাম অবৈধভাবে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে অপহরণের চেষ্টা করেছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। এসময় মেঘালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম খাসি হিলস জেলার স্থানীয়দের গণপিটুনিতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পর তার মৃত্যু হয়।

মেঘালয় পুলিশ এই ঘটনা সম্পর্কে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বাংলাদেশের পুলিশ প্রশাসনকে অবহিত করে। এরপর ভারতীয় পুলিশ মরদেহ বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করে। বিএসএফ ও বিজিবির সমন্বয়ে মরদেহ বাংলাদেশের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

আকরামের ভাই শেখ ফরিদ জানান, তিনি প্রথমে ফেসবুকের মাধ্যমে তার ভাইয়ের মৃত্যুর খবর জানতে পারেন। এরপর থেকে মরদেহ দ্রুত দেশে আনার জন্য বিজিবি এবং ঝিনাইগাতি থানা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। তিনি প্রশাসনের কাছে আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে দ্রুত মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তরের অনুরোধ করেছেন।

এ বিষয়ে কলমাকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বলেন, বিএসএফ ও বিজিবির সমন্বয়ে নিহত বাংলাদেশির মরদেহ আমাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ নিহতের পরিবারের কাছে হস্তান্তরের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইত্তেফাক/এমএএম

