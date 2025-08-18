সেকশন

সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫, ৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বৈঠকে বসছেন ট্রাম্প-জেলেনস্কি

আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১০:১১
ছবি সংগৃহীত

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে বসতে যাচ্ছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। এতে জেলেনস্কির সঙ্গে থাকবেন ইউরোপের একাধিক নেতা। খবর ডয়চে ভেলের। 

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৈঠকে থাকবেন জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিশ ম্যার্ৎস। এ ছাড়াও ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট, ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার এবং ন্যাটোর প্রধান মার্ক রুটে এই আলোচনায় যোগ দেবেন।

গত শুক্রবার ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আলাস্কায় বৈঠক করেছেন ট্রাম্প। সেই বৈঠক থেকে বেরিয়ে কিছুটা বিরক্তিই প্রকাশ করেছিলেন ট্রাম্প। কিন্তু সোমবারের বৈঠকের আগে ট্রাম্পের প্রশাসন জানিয়েছে, ওই দিনের আলোচনা থেকে কিছু সদর্থক বিষয়ও সামনে এসেছে। জেলেনস্কির সঙ্গে আলোচনায় সেই বিষয়গুলি সামনে আনা হবে। বস্তুত, ক্রেমলিন কিয়েভের সুরক্ষার বিষয়টি নিয়ে সদর্থক মনোভাব দেখিয়েছে বলে অ্যামেরিকা দাবি করেছে।  

রাশিয়ার অবস্থান

রাশিয়ার কূটনীতিক মিখাইল উলিয়ানভ ভিয়েনায় একটি সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে বলেছেন, ইউক্রেনের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে গেলে কিয়েভকে যে সুরক্ষার গ্যারান্টি দিতে হবে, একথা রাশিয়া মানে। তবে একইসঙ্গে রাশিয়া নিজেদের সুরক্ষারও গ্যারান্টি চায়। তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত শান্তি প্রক্রিয়া চালু হওয়া মুশকিল।   

জেলেনস্কির অবস্থান

ইউক্রেনের সুরক্ষার গ্যারান্টি নিয়ে ট্রাম্পের অবস্থানকে স্বাগত জানিয়েছেন জেলেনস্কি। এ বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্টও করেছেন তিনি। যেখানে জেলেনস্কি লিখেন, ওয়াশিংটনে বৈঠকের আগে ব্রাসেলসের সমস্ত নেতাকে আমি ধন্যবাদ জানাই।    

ফরাসি প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, সোমবারের বৈঠকে তারা ট্রাম্পের কাছে জানতে চাইবেন, যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে কতটা সুরক্ষা দিতে প্রস্তুত। ইউক্রেনের সুরক্ষা নির্ভর করবে ন্যাটো ইউক্রেনকে কতটা সাহায্য করবে, তার উপর। যুক্তরাষ্ট্র কি সে বিষয়ে গ্যারান্টি নিশ্চিত করতে পারবে? ম্যাক্রোঁর আশঙ্কা, রাশিয়া এই যুদ্ধ শেষ করতে এখনো ইচ্ছুক নয়।    

ম্যাক্রোঁর বক্তব্য, একজোট হয়ে ইউক্রেন সমস্যার সমাধান করতে হবে। কোনোভাবেই নিজেদের দুর্বল দেখানো যাবে না। একজোট হয়ে ইউক্রেন সমস্যার সমাধানের বিষয়ে ফ্রান্সকে সমর্থন করেছে যুক্তরাজ্য। মাক্রোঁ বলেছেন, ''আজ যদি আমরা রাশিয়ার সামনে নিজেদের দুর্বল দেখাই, তাহলে ভবিষ্যতে আরো সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হবে।

