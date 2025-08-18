সেকশন

সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫, ৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পার্টি অফিসে বসে ইয়াবা সেবন স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার

আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১১:০০
নেছারাবাদ উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. জসিম তালুকদার

পিরোজপুরের নেছারাবাদে পার্টি অফিসে বসে ইয়াবা সেবনের অভিযোগ উঠেছে উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. জসিম তালুকদারের বিরুদ্ধে। তার ইয়াবা সেবনের একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে মুখোমুখি হলে তিনি নিজেই ইয়াবা সেবনের কথা স্বীকার করেন।

শনিবার (১৬ আগস্ট) উপজেলা ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দল পদধারী একাধিক ব্যক্তির ফেসবুক আইডিতে ওই ছবি ছড়িয়ে পড়ে।

আফনান মারুফ নামে এক যুবক ওই ছবি তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেন। আফনান মারুফ স্বরূপকাঠি পৌর ছাত্রদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক বলে নিজ প্রোফাইলে লেখা আছে। ছবি পোস্ট করার পরপরই পিরোজপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি মো. রেজাউল হাসান ওই ছবি নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে শেয়ার করেন।

ইয়াবা সেবনের কথা স্বীকার করে জসিম তালুকদার বলেন, ‘আমি কখনও ইয়াবা সেবন করিনি। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে ছয় সাত মাস আগে আমাদের দলীয় অফিসে বসে কয়েকজন সেবন করছিল। এ সময় তারা আমাকে প্ররোচিত করে দুই টান দেওয়ায়। তখন কেউ ফাঁকে এ ছবি তুলে রেখেছে। এখন কৌশলগতভাবে আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে।’

স্বরূপকাঠি পৌর বিএনপির সভাপতি কাজী কামাল হোসেন বলেন, ‘যারা ইয়াবা সেবন করছে, তারাই ইয়াবার ব্যবসা করছে। দলের ভেতরে কোনো মাদকাসক্ত, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজ থাকলে তদন্ত সাপেক্ষে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ 

