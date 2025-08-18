নাঈম-অঙ্কনদের আরেকটি হতাশার গল্প

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টিতে স্বপ্ন নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিল বাংলাদেশ 'এ' দল। গেল আসরে রানার্সআপ হওয়া লাল-সবুজের প্রতিনিধিদের এবার লক্ষ্য ছিল শিরোপা জয়। কিন্তু ব্যাটারদের ধারাবাহিক ব্যর্থতায় একের পর এক পরাজয়ের মুখোমুখি হচ্ছে সোহানরা। গতকালও ভিন্ন কিছু হলো না।
ডারউইনের টিআইও স্টেডিয়ামে পার্থ স্কর্চার্স একাডেমির বিপক্ষে ৫ উইকেটে হেরে টুর্নামেন্টে দ্বিতীয় পরাজয়ের স্বাদ নিলো নুরুল হাসান সোহানের দল। আগে ব্যাট করতে নেমে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা গুটিয়ে যায় মাত্র ১২৩ রানে। স্কর্চার্সরা সহজেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ২ ওভার হাতে রেখেই।
বাংলাদেশের ব্যাটাররা একের পর এক উইকেট বিলিয়ে আসরে এখন পর্যন্ত বড় কোনো ইনিংস খেলতে পারেননি। টপ অর্ডার থেকে শুরু করে মিডল অর্ডার- সব জায়গাতেই ব্যর্থতার ছাপ স্পষ্ট। এদিনও আফিফ হোসেন ধ্রুব বাদে অন্য কোনো ব্যাটার দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে পারেননি।
শুধু বোলাররাই চেষ্টা করেছেন ম্যাচে ফেরানোর। রকিবুল হাসান, নাঈম হাসানরা দারুণ বোলিং করেছেন, তৈরি করেছেন চাপও। কিন্তু ছোট পুঁজি সামনে থাকায় সেটি যথেষ্ট হয়নি। শেষ পর্যন্ত আরেকটি হতাশাজনক হার মেনে নিতে হয়েছে সোহানদের।
তিন ম্যাচে এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় হার। প্রথম ম্যাচেই পাকিস্তান শাহিনসের বিপক্ষে হেরেছিল তারা। এখন পর্যন্ত একটি জয় নিয়ে ১১ দলের মধ্যে ৮ নম্বরে অবস্থান করছে সোহানের দল। গেল আসরে যেখানে ফাইনাল খেলেছিল, এবার গ্রুপ পর্ব পেরোনো নিয়েই দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা।
জাতীয় দলে জায়গা পাওয়ার লড়াইয়ে থাকা ক্রিকেটারদের জন্য এই টুর্নামেন্ট বড় সুযোগ। কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারছেন না মোহাম্মদ নাঈম শেখ কিংবা মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনরা। নাঈম শেখ এখন পর্যন্ত তিন ম্যাচে করেছেন মাত্র ৩৫ রান। সর্বশেষ ম্যাচে খেলেছেন ৬ বলে ৫ রানের হতাশাজনক ইনিংস। অঙ্কনের অবস্থা আরও খারাপ। তিন ম্যাচে তার রান মাত্র ১৯। যে দুই ব্যাটারের ওপর ভরসা করে দল গড়ার কথা, তারাই বারবার ব্যর্থ হচ্ছেন।
বিশেষ করে নাঈম শেখ- জাতীয় দলের দরজায় বারবার কড়া নাড়লেও এবারও নিজেকে প্রমাণের মতো পারফরম্যান্স আনতে পারছেন না। আর অঙ্কন তো চার দিনের ফরম্যাটে অধিনায়কত্বের দায়িত্বও পাচ্ছেন, অথচ ব্যাট হাতে দলের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সুযোগ পেলেও নিজেদের প্রমাণে ব্যর্থ হওয়া এই দুই ক্রিকেটারকে ঘিরে সমালোচনাও বাড়ছে।
বাংলাদেশের হাতে আরও তিন ম্যাচ আছে এই পর্বে। কিন্তু সেগুলোতে জয় পেলেও সেমিফাইনালে যাওয়া এখন অনেকটাই অনিশ্চিত। গেলবার রানার্সআপ হয়ে এবার শিরোপার স্বপ্ন নিয়ে যাওয়া দলটির লক্ষ্য ধীরে ধীরে অধরাই হয়ে যাচ্ছে। ব্যাটারদের এমন ব্যর্থতা চলতে থাকলে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিতে হতে পারে সোহানদের।
চার দিনের ম্যাচে অধিনায়ক অঙ্কন
টি-টোয়েন্টি পর্ব শেষে সাউথ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চার দিনের একটি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ 'এ'। রোববার (১৭ আগস্ট) বিসিবি সেই স্কোয়াড ঘোষণা করেছে। সেখানে অধিনায়ক করা হয়েছে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনকে। অঙ্কন নিজে টি-টোয়েন্টিতে ব্যর্থ হলেও তাকেই নেতৃত্বের দায়িত্ব দিয়েছে বোর্ড। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে ২৮-৩১ আগস্ট, অস্ট্রেলিয়ার ডিএক্সসিতে।
চার দিনের ম্যাচের জন্য বাংলাদেশ 'এ' দল: মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন (অধিনায়ক), সাইফ হাসান, ইফতেখার হোসেন ইফতি, মাহমুদুল হাসান জয়, শাহাদাত হোসেন দিপু, অমিত হাসান, ইয়াসির আলী চৌধুরি রাব্বি, রাকিবুল হাসান, নাঈম হাসান, হাসান মুরাদ, রিপন মণ্ডল, মুশফিক হাসান, মো. এনামুল হক, হাসান মাহমুদ।