জাকসু নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমাদানে সময় বাড়ানোর দাবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের ঘোষিত তফসিলে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের জন্য মাত্র দুই দিন সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন সময় বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছে।
ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ১৮ ও ১৯ আগস্ট প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে পারবেন। তবে মাত্র দুই দিনের এ সীমিত সময় প্রার্থীদের জন্য যথেষ্ট নয় বলে মনে করছেন ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতাকর্মীরা।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মো. মনিরুজ্জামান জানান, মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করা হবে ২১ আগস্ট থেকে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত। এরপর প্রার্থীরা ২৮ আগস্ট পর্যন্ত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন। আর প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৯ আগস্ট।
মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের জন্য মাত্র দুই দিন সময় নির্ধারণ করায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ায় কমিশনের চার দিন সময় নেওয়াকে শিক্ষার্থীরা অযৌক্তিক বলে দাবি করছেন।
বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) জাবি শাখার আহ্বায়ক আরিফুজ্জামান উজ্জল বলেন, যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোনয়ন সংগ্রহ ও জমাদানের জন্য সাত দিন সময় দেওয়া হয়েছে, সেখানে জাহাঙ্গীরনগরে মাত্র দুই দিন রাখা হয়েছে- যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। মনোনয়ন বিতরণ ও জমাদানে সীমিত সময় আর যাচাই-বাছাইয়ে অতিরিক্ত সময় বরাদ্দ দেওয়ার যৌক্তিকতা নেই।
এ বিষয়ে জাবি শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মুহিবুর রহমান মুহিব বলেন, মাত্র দুই দিন সময় নির্ধারণ করায় অনেক শিক্ষার্থী ক্লাস, পরীক্ষা বা জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকায় মনোনয়ন সংগ্রহে অংশ নিতে নাও পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্যও এত অল্প সময়ে এসে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা কঠিন হয়ে পড়বে। এতে যোগ্য অনেক প্রার্থী নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ার শঙ্কা রয়েছে।
প্রসঙ্গত, বহু প্রতীক্ষিত জাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫। সর্বশেষ জাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯১ সালে। প্রায় তিন দশক পর এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়জুড়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজ করছে।