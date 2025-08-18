ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলায় নিখোঁজ হওয়ার একদিন পর ইমরান সিকদার (৩০) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
নিহত ইমরান সিকদার কুশঙ্গল ইউনিয়নের মানপাশা গ্রামের ইউনুচ সিকদারের ছেলে।
সোমবার (১৮ আগস্ট) সকাল ৮টার দিকে স্থানীয়রা উপজেলার কুশঙ্গল ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন একটি পুকুরে লাশটি ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে।
পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা জানান, ইমরান সিকদার রোববার (১৭ আগস্ট) সকালে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর আর ফিরে আসেননি। তারা আরও জানান, তিনি দীর্ঘদিন ধরে মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন।
নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস ছালাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।