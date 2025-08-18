সেকশন

সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫, ৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নিখোঁজের একদিন পর পুকুর থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫১
নিহত ইমরান সিকদার।

ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলায় নিখোঁজ হওয়ার একদিন পর ইমরান সিকদার (৩০) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

নিহত ইমরান সিকদার কুশঙ্গল ইউনিয়নের মানপাশা গ্রামের ইউনুচ সিকদারের ছেলে।

সোমবার (১৮ আগস্ট) সকাল ৮টার দিকে স্থানীয়রা উপজেলার কুশঙ্গল ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন একটি পুকুরে লাশটি ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে।

পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা জানান, ইমরান সিকদার রোববার (১৭ আগস্ট) সকালে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর আর ফিরে আসেননি। তারা আরও জানান, তিনি দীর্ঘদিন ধরে মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন।

নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস ছালাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ ঝালকাঠি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সমুদ্রে তিন দিন ধরে ভেসে থাকা ৮ জেলে উদ্ধার

নিশাচোরায় সেনা অভিযান: মাদক, অস্ত্র ও টাকা উদ্ধার

হয় আমার টাকা দেবে নয়তো বিয়ে করবে: ৭৫ বছরের বৃদ্ধের অনশন

পার্টি অফিসে বসে ইয়াবা সেবন স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ডাকযোগে চিঠি দিয়ে ২ জামায়াত নেতাকে রাজনীতি ছাড়ার হুমকি

সাভারে ছিনতাইকারী সন্দেহে গণপিটুনিতে আহত যুবকের মৃত্যু

মেঘনায় জাহাজ থেকে অপরিশোধিত চিনি চুরির চেষ্টা,  গ্রেপ্তার ৮ 

ক্রিকেট ব্যাটের ভেতরে ৫ হাজার ইয়াবা, কক্সবাজার বিমানবন্দরে আটক দুই যাত্রী

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng