সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫, ৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

লাইভ চলাকালে কারওয়ান বাজার থেকে বিএনপি নেতার মোবাইল ফোন ছিনতাই

আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৩২
।ভোলা পৌর বিএনপির প্রচার সম্পাদক আসাদ খোকন লাইভ চলাকালীন সময়ের ছবি

ফেসবুক লাইভ চলাকালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) এক নেতার মোবাইল ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রবিবার রাত ১১টা ২০ মিনিটের দিকে রাজধানীর কারওয়ান বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

লাইভ ভিডিওতে দেখা গেছে, গাড়ির মধ্যে বসে ফেসবুক লাইভ করছিলেন ভোলা পৌর বিএনপির প্রচার সম্পাদক আসাদ খোকন। গাড়িতে গান চলছিল। এ সময় গানের সঙ্গে সুর মেলাচ্ছিলেন খোকন। গাড়িটি কারওয়ান বাজার মেট্রো রেল স্টেশন এলাকায় এসে জ্যামে পড়ে ধীরগতিতে চলছিল। গাড়িতে বসে বাইরের দৃশ্য লাইভে দেখাচ্ছিলেন খোকন। ঠিক এমন সময় তার হাত থেকে মোবাইল ফোনটি নিয়ে দৌড় দেয় ছিনতাইকারী।

ভোলা পৌর বিএনপির প্রচার সম্পাদক আসাদ খোকন

আসাদ খোকনের ফেসবুক আইডিতে গিয়ে আজ সোমবার দুপুরে ৩ মিনিট ৫৪ সেকেন্ডের লাইভটি দেখা গেছে। লাইভের ২ মিনিট ২০ সেকেন্ডেই মোবাইল ফোনটি নিয়ে যায় ছিনতাইকারী। পরে অংশ লাইভ হয় ছিনতাইকারীর হাত থেকে। লাইভের পরের অংশ অন্ধকার ছিল এবং দৌড়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এ সময় ছিনতাইকারীকে কিছু বলতে শোনা যায়নি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আসাদ খোকনের লাইভ ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে। এমন ঘটনায় উদ্বেগ জানাতে দেখা গেছে নেটিজেনদের।

ইত্তেফাক/এনএ

