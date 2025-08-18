যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া সম্পর্ক উন্নত হতে দেখে ‘আনন্দিত’ চীন

আলাস্কায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভ্লাদিমির পুতিনের বৈঠকের পর যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতি দেখে চীন 'খুশি' বলে জানিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
সোমবার (১৮ আগস্ট) মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং সাংবাদিকদের বলেন, 'রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক উন্নত করতে এবং ইউক্রেনের রাজনৈতিক নিষ্পত্তির জন্য তাদের অব্যাহত প্রচেষ্টা দেখে চীন আনন্দিত।'
ইউক্রেন সংকট সম্পর্কে মাও বলেন, বেইজিং যুদ্ধের রাজনৈতিক নিষ্পত্তিকে সমর্থন করে।
আজ হোয়াইট হাউসে ইউক্রেনের ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে ট্রাম্পের নির্ধারিত বৈঠক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে মাও বলেন, 'আমরা আশা করি সকল পক্ষের গৃহীত স্থায়ী চুক্তির জন্য সব অংশীদার শান্তি আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে।'
ইউক্রেনের জন্য চীনকে প্রত্যাশিত 'নিরাপত্তার গ্যারান্টার' হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে কিনা - এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'ইউক্রেনের বিষয়ে আমাদের অবস্থান ধারাবাহিক এবং স্পষ্ট। আমরা ইউক্রেনীয় সংকটে রাজনৈতিক নিরাপত্তার প্রচার অব্যাহত রাখব।'
ব্রাজিলের কর্মকর্তাদের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে মাও বলেন, চীন একতরফা এবং অবৈধ নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করে।
এর আগে শুক্রবার আলাস্কার অ্যাঙ্কোরেজে ট্রাম্প এবং পুতিন তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে তিন ঘণ্টার রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। আলোচনা শেষে পুতিন বলেন, তারা একটি 'সমঝোতায়' পৌঁছেছেন।
শীর্ষ সম্মেলনের পর ট্রাম্প ফক্স নিউজকে বলেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে দুই নেতা একমত হয়েছেন, কেবলমাত্র ছোটখাটো বিষয়গুলোর বাকি রয়েছে।