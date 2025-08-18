সেকশন

সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫, ৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

যেভাবে কাজ করে উডের ‘প্রো-ভেলোসিটি ব্যাট’

আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩৫
ছবি: সংগৃহীত

ক্রিকেটারদের পাওয়ার হিটিং দক্ষতা বাড়ানোর জন্য সম্প্রতি বাংলাদেশ জাতীয় দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন জুলিয়ান উড। অনুশীলন সেশনে ক্রিকেটারদের একটি নতুন ব্যাটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন উড। সেটি হল, প্রো-ভেলোসিটি ব্যাট। 

প্রো-ভেলোসিটি ব্যাটটি দেখতে একটি ভারী রডের মত। ব্যাটারদের পাওয়ার হিটিং দক্ষতা বাড়াতে এটি ব্যবহার হয়ে থাকে। এই ব্যাটটি সঠিক ব্যাটিং সিকোয়েন্স এবং কমপ্যাক্ট মেকানিক শেখায়।

সম্প্রতি বিসিবি’র প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, প্রো-ভেলোসিটি ব্যাট দিয়ে বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক লিটন দাসকে ড্রাইভ, স্কয়ার কাট, পুল এবং শ্যাডো শট শেখাচ্ছেন উড। এই ব্যাটটি ব্যাটারদের হাত-চোখের সমন্বয়, সঠিক শট বেছে নিতে সহায়তা করে।

স্লাইডিং ব্যারেলে আটটি রেজিস্ট্যান্স ব্যান্ড থাকে যা এর গতিকে প্রতিরোধ করে থাকে। যত বেশি ব্যান্ড হবে, ব্যাট হেলানো কঠিন হয়ে পড়ে। ব্যাটাররা যদি ব্যাটের গতি বাড়ানোর চেষ্টা করে তাহলে তাদের ডাবল ক্লিক শুনতে হয়। এর অর্থ, ব্যাটের স্পিড যথেষ্ট এবং মেকানিকও সঠিক হবে।

বাংলাদেশে আসার পর প্রথমভাগে নারী ক্রিকেটারদের সঙ্গে কাজ করেছেন উড। এরপর দেশীয় কোচদের সঙ্গে কাজ করেন তিনি। সর্বশেষ গত শুক্রবার জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে কাজ করেছেন উড।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

