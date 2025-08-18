ইত্তেফাকের পরিচালক রেজাউল আহাসান ফাগুনের শাশুড়ি ফরিদা বানু আর নেই

দৈনিক ইত্তেফাকের পরিচালক রেজাউল আহাসান ফাগুনের শাশুড়ি ফরিদা বানু (৭২) মৃত্যুবরণ করেছেন। সোমবার (১৮ আগস্ট) ভোর আনুমানিক ৪টায় নিজ বাসগৃহে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, এক পুত্র, তিন কন্যা, নাতি-নাতনি, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, সহকর্মী এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।
তিনি ১৯৭৯ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২৮ বছর বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে কর্মরত ছিলেন।
তার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী জয়পুরহাট জেলার তিলকপুরে মায়ের পাশে তাকে শায়িত করা হবে।
ফরিদা বানুর সন্তানরা তাদের মায়ের জন্য সবার কাছে দোয়া কামনা করেছেন।