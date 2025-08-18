সেকশন

সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫, ৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ইত্তেফাকের পরিচালক রেজাউল আহাসান ফাগুনের শাশুড়ি ফরিদা বানু আর নেই

আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৯

দৈনিক ইত্তেফাকের পরিচালক রেজাউল আহাসান ফাগুনের শাশুড়ি ফরিদা বানু (৭২) মৃত্যুবরণ করেছেন। সোমবার (১৮ আগস্ট) ভোর আনুমানিক ৪টায় নিজ বাসগৃহে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, এক পুত্র, তিন কন্যা, নাতি-নাতনি, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, সহকর্মী এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

তিনি ১৯৭৯ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২৮ বছর বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে কর্মরত ছিলেন।

তার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী জয়পুরহাট জেলার তিলকপুরে মায়ের পাশে তাকে শায়িত করা হবে।

ফরিদা বানুর সন্তানরা তাদের মায়ের জন্য সবার কাছে দোয়া কামনা করেছেন।

ইত্তেফাক/এমএএস

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঢাকায় দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিআরআই এক্সিবিশন

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের সব ম্যাচ সরাসরি দেখা যাবে বাংলালিংকের টফিতে

চাঁপাইনবাবগঞ্জে বন্যার্তদের পাশে নাবিল গ্রুপ

আমিরাতে আটক ২৫ বাংলাদেশির মুক্তি চেয়ে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গ্রাহকের ক্যাশলেস সেবা আরো সমৃদ্ধ করতে চুক্তি করলো ট্রাস্ট ব্যাংক-বিকাশ

মায়োপিয়া চিকিৎসায় অবদানে ‘এশিয়ান আইকন অ্যাওয়ার্ড’ পেলেন ড. গাজী রিয়াজ

বিকাশের সঙ্গে মার্কেন্টাইল ব্যাংকের ২৪/৭ অটোমেটেড ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট চুক্তি

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনে ফিলিস্তিনিরা পড়বে না: ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng