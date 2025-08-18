সেকশন

সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫, ৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ঢাকায় দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিআরআই এক্সিবিশন

আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২১

আগামী ১২–১৩ সেপ্টেম্বর রাজধানীর বসুন্ধরার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরা (আইসিসিবি)-তে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI) এক্সিবিশন–২০২৫। চীনা দূতাবাস ও চায়না ইন্টারপ্রাইজ অ্যাসোসিয়েশন ইন বাংলাদেশ (সিইএবি)-এর যৌথ আয়োজনে এটি হবে বাংলাদেশে দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজিত এই বৃহৎ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী।

এবারের প্রদর্শনীতে প্রযুক্তি, প্রকৌশল, স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং শিক্ষা খাতের আন্তর্জাতিক ও দেশীয় শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো অংশগ্রহণ করবে। পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হবে সেমিনার, বিজনেস ডায়ালগ, ওয়ার্কশপ ও ইনোভেশন সেশন, যেখানে ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী ও নীতিনির্ধারকরা অংশগ্রহণ করে ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক দিকনির্দেশনা নিয়ে আলোচনা করবেন।

চীনের প্রস্তাবিত বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI) শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়নই নয়, বরং এটি বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশ, বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে বাংলাদেশের জন্য একটি কৌশলগত সুযোগ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদে এটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

প্রদর্শনীতে অ্যাসোসিয়েট পার্টনার হিসেবে রয়েছে- এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো (EPB); বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ এসোসিয়েশন; বাংলাদেশ এগ্রো-বেইজড প্রোডিউসারস অ্যান্ড মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (বাপমা); বাংলাদেশ সাস্টেইনেবল অ্যান্ড রিনিউএবল এনার্জি অ্যাসোসিয়েশন (বিএসআরইএ)

আয়োজকরা জানিয়েছেন, এই আয়োজন কেবল বাণিজ্যিক লেনদেনের নয়, বরং বাংলাদেশ ও অন্যান্য অংশগ্রহণকারী দেশের মধ্যে টেকসই ও পারস্পরিক উপযোগী সহযোগিতার পথ তৈরি করবে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ইত্তেফাকের পরিচালক রেজাউল আহাসান ফাগুনের শাশুড়ি ফরিদা বানু আর নেই

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের সব ম্যাচ সরাসরি দেখা যাবে বাংলালিংকের টফিতে

চাঁপাইনবাবগঞ্জে বন্যার্তদের পাশে নাবিল গ্রুপ

আমিরাতে আটক ২৫ বাংলাদেশির মুক্তি চেয়ে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গ্রাহকের ক্যাশলেস সেবা আরো সমৃদ্ধ করতে চুক্তি করলো ট্রাস্ট ব্যাংক-বিকাশ

মায়োপিয়া চিকিৎসায় অবদানে ‘এশিয়ান আইকন অ্যাওয়ার্ড’ পেলেন ড. গাজী রিয়াজ

বিকাশের সঙ্গে মার্কেন্টাইল ব্যাংকের ২৪/৭ অটোমেটেড ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট চুক্তি

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনে ফিলিস্তিনিরা পড়বে না: ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng