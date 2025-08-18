সেকশন

সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫, ৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গোরস্থানের দান বাক্সের তালা ভেঙে টাকা চুরি

আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪১

ঈশ্বরদী কেন্দ্রীয় গোরস্থানের দানবাক্সের তালা ভেঙে নগদ টাকা চুরি করেছে চোরেরা। সোমবার (১৮ আগস্ট) সকালে গোরস্থানের খাদেম দানবাক্সটির তালা ভাঙা দেখতে পান। ধারণা করা হচ্ছে, গভীর রাতে যেকোনো এক সময় এ চুরির ঘটনা ঘটে।

ঘটনার পরপরই খাদেম বিষয়টি গোরস্থান কমিটিকে জানালে, কমিটির পক্ষ থেকে ঈশ্বরদী থানা পুলিশকে অবহিত করা হয়।

গোরস্থানের দীর্ঘদিনের খাদেম খলিলুর রহমান বলেন, ‘৪৫ বছর ধরে আমি এখানে খাদেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। এর আগেও তিনবার দানবাক্স ভেঙে চুরি হয়েছে। এবারও দানবাক্সটি মজবুতভাবে দুই স্তরে তৈরি করা হয়েছিল, তবুও চোরেরা তালা ভেঙে ভিতরের সমস্ত টাকা নিয়ে গেছে।’

গোরস্থানের সচিব মাজহারুল ইসলাম বলেন, ‘প্রায় ১৬ হাজার টাকা ব্যয়ে দুই স্তরের দানবাক্স তৈরি করা হয়। এলার্ম সিস্টেমসহ তিনটি তালা লাগানো ছিল। নিরাপত্তার জন্য সিসি ক্যামেরাও স্থাপন করা হয়েছে। তারপরও দুঃখজনকভাবে চোরেরা দানবাক্স ভেঙে টাকা নিয়ে গেছে। চলতি মাসের ৩ তারিখে দানবাক্স খুলে ১০ হাজার ৩২০ টাকা পাওয়া গিয়েছিল।’

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ পাবনা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মেলায় ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী কিশোরীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ

নরসিংদীতে সিএনজি স্টেশনের দখল নিয়ে বিএনপি’র দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধসহ আহত ৫

বেধড়ক পেটানোর পর দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রকে ‘চাঁদাবাজ’ আখ্যা দিলেন প্রধান শিক্ষক

ভাঙ্গায় বন্ধুর ছুরিকাঘাতে বন্ধু খুন, নেপথ্যে সমকামিতা 

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

যে জাদুঘর থেকে জানতে পারবেন পার্বত্যাঞ্চলের কৃষ্টি-কালচার

অবশেষে উদ্বোধন হচ্ছে দ্বিতীয় তিস্তা সেতু, ঢাকার সঙ্গে দূরত্ব কমবে ১৩৫ কিলোমিটার

৭ ঘণ্টা ধরে বন্ধ কক্সবাজার-টেকনাফ মহাসড়কের যান চলাচল

মাদারীপুরে নদী ভাঙনে প্রতি বছর গৃহহীন হচ্ছে শত শত পরিবার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng