সেকশন

সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫, ৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নরসিংদীতে সিএনজি স্টেশনের দখল নিয়ে বিএনপি’র দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধসহ আহত ৫

আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৭

নরসিংদী সদর উপজেলার পাঁচদোনা মোড়ে সিএনজি স্টেশনের দখল নিয়ে বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যকার সংঘর্ষে ২ জন গুলিবিদ্ধসহ ৫ জন আহত হয়েছেন।

রোববার (১৭ আগস্ট) রাতে সিএনজি স্টেশন দখল ও এলাকার আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। রাত সাড়ে ৯ টা থেকে সাড়ে ১১ টা পর্যন্ত প্রায় ২ঘন্টা ব্যাপী দফায় দফায় সংঘর্ষ, গুলি ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

গুলিবিদ্ধ হয়ে আহতরা হলেন- পাঁচদোনা এলাকার তাইজুদ্দিনের ছেলে হামিদ মিয়া  (২৮) ও বিল্লাল মিয়ার ছেলে হাসান মিয়া (২৮)। অন্য আহতদের নাম জানা যায়নি। আহতদের মধ্যে গুলিবিদ্ধ দু’জন হামিদ মিয়া ও হাসান মিয়াকে নরসিংদী সদর হাসপাতালে এবং অন্য তিনজনকে বিভিন্ন প্রাইভেট হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আধিপত্য বিস্তার, ফুটপাত থেকে চাঁদাবাজি ও পাঁচদোনা মোড়ের সিএনজি স্টেশন দখল নিয়ে গত বছরের ৫ আগস্টের পর থেকে ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি লাল মিয়া ও বিএনপির কর্মী মোসাদ্দেক হোসেনের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। এ নিয়ে তাদের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ, হামলা ও পাল্টা হামলার ঘটনাও ঘটেছে। এরই জের ধরে রোববার রাত সাড়ে ৯টার দিকে দুই গ্রুপের সংঘর্ষ শুরু হয়। গুলি ও একাধিক ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে এবং দুই গ্রুপ মুখোমুখি অবস্থান নেয়। 

মাধবদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম জানান, ঘটনার পর পুলিশ অভিযান চালিয়েও কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। এ ব্যাপারে পুলিশের কাছে এখন পর্যন্ত কোনো পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ করা হয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। 

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

বিএনপি সারাদেশ নরসিংদী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মেলায় ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী কিশোরীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ

গোরস্থানের দান বাক্সের তালা ভেঙে টাকা চুরি

বেধড়ক পেটানোর পর দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রকে ‘চাঁদাবাজ’ আখ্যা দিলেন প্রধান শিক্ষক

ভাঙ্গায় বন্ধুর ছুরিকাঘাতে বন্ধু খুন, নেপথ্যে সমকামিতা 

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

যে জাদুঘর থেকে জানতে পারবেন পার্বত্যাঞ্চলের কৃষ্টি-কালচার

অবশেষে উদ্বোধন হচ্ছে দ্বিতীয় তিস্তা সেতু, ঢাকার সঙ্গে দূরত্ব কমবে ১৩৫ কিলোমিটার

৭ ঘণ্টা ধরে বন্ধ কক্সবাজার-টেকনাফ মহাসড়কের যান চলাচল

মাদারীপুরে নদী ভাঙনে প্রতি বছর গৃহহীন হচ্ছে শত শত পরিবার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng