নরসিংদী সদর উপজেলার পাঁচদোনা মোড়ে সিএনজি স্টেশনের দখল নিয়ে বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যকার সংঘর্ষে ২ জন গুলিবিদ্ধসহ ৫ জন আহত হয়েছেন।
রোববার (১৭ আগস্ট) রাতে সিএনজি স্টেশন দখল ও এলাকার আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। রাত সাড়ে ৯ টা থেকে সাড়ে ১১ টা পর্যন্ত প্রায় ২ঘন্টা ব্যাপী দফায় দফায় সংঘর্ষ, গুলি ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।
গুলিবিদ্ধ হয়ে আহতরা হলেন- পাঁচদোনা এলাকার তাইজুদ্দিনের ছেলে হামিদ মিয়া (২৮) ও বিল্লাল মিয়ার ছেলে হাসান মিয়া (২৮)। অন্য আহতদের নাম জানা যায়নি। আহতদের মধ্যে গুলিবিদ্ধ দু’জন হামিদ মিয়া ও হাসান মিয়াকে নরসিংদী সদর হাসপাতালে এবং অন্য তিনজনকে বিভিন্ন প্রাইভেট হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আধিপত্য বিস্তার, ফুটপাত থেকে চাঁদাবাজি ও পাঁচদোনা মোড়ের সিএনজি স্টেশন দখল নিয়ে গত বছরের ৫ আগস্টের পর থেকে ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি লাল মিয়া ও বিএনপির কর্মী মোসাদ্দেক হোসেনের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। এ নিয়ে তাদের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ, হামলা ও পাল্টা হামলার ঘটনাও ঘটেছে। এরই জের ধরে রোববার রাত সাড়ে ৯টার দিকে দুই গ্রুপের সংঘর্ষ শুরু হয়। গুলি ও একাধিক ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে এবং দুই গ্রুপ মুখোমুখি অবস্থান নেয়।
মাধবদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম জানান, ঘটনার পর পুলিশ অভিযান চালিয়েও কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। এ ব্যাপারে পুলিশের কাছে এখন পর্যন্ত কোনো পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ করা হয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।