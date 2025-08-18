যুক্তরাষ্ট্র থেকে সিডনিতে আসা একটি শিপিং কন্টেইনার থেকে প্রায় ৮০ কেজি কোকেন জব্দ করেছে অস্ট্রেলিয়ান কর্তৃপক্ষ। সোমবার (১৮ আগস্ট) এক সরকারি বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।
অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশ এবং বর্ডার ফোর্সের যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পোর্ট বোটানিতে স্ক্যান করে কিছু অসঙ্গতি শনাক্ত করার পর শিপিং কন্টেইনারটি জব্দ করা হয়।
কর্তৃপক্ষের বলছে, জব্দকৃত এই মাদকের আনুমানিক মূল্য ১৬.৯ মিলিয়ন ডলার। তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা হয়নি।
ফরেনসিক পরীক্ষায় কন্টেইনারে থাকা দুটি ব্যাগে কোকেনের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। প্রতিটি ব্যাগ রাপিং করে মোড়ানো ছিল; সেগুলোর ওপরে লাখা ছিল '৪৪৬'।