সেকশন

সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫, ৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ট্রেলিয়ায় আসা কন্টেইনারে মিলল ৮০ কেজি কোকেন

আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১৫
অস্ট্রেলিয়ার পোর্ট বোটানি। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্র থেকে সিডনিতে আসা একটি শিপিং কন্টেইনার থেকে প্রায় ৮০ কেজি কোকেন জব্দ করেছে অস্ট্রেলিয়ান কর্তৃপক্ষ। সোমবার (১৮ আগস্ট) এক সরকারি বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।

অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশ এবং বর্ডার ফোর্সের যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পোর্ট বোটানিতে স্ক্যান করে কিছু অসঙ্গতি শনাক্ত করার পর শিপিং কন্টেইনারটি জব্দ করা হয়।

কর্তৃপক্ষের বলছে, জব্দকৃত এই মাদকের আনুমানিক মূল্য ১৬.৯ মিলিয়ন ডলার। তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা হয়নি।

ফরেনসিক পরীক্ষায় কন্টেইনারে থাকা দুটি ব্যাগে কোকেনের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। প্রতিটি ব্যাগ রাপিং করে মোড়ানো ছিল; সেগুলোর ওপরে লাখা ছিল '৪৪৬'।

ইত্তেফাক/এমএমকে/এসকে

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র মাদক বিশ্ব সংবাদ অস্ট্রেলিয়া

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আলাস্কার বাসিন্দাকে নতুন মোটরসাইকেল উপহার দিলেন পুতিন

প্রবেশাধিকার সীমিত করার পরও আইএইএ’র সঙ্গে আলোচনা চলবে ইরানের

যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া সম্পর্ক উন্নত হতে দেখে ‘আনন্দিত’ চীন

ট্রাম্প আরও একবার পুতিনের চরিত্রে অভিনয় করলেন: মার্কিন সিনেটর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মিয়ানমারে জান্তা আয়োজিত জাতীয় নির্বাচনের প্রথম ধাপ ২৮ ডিসেম্বর

ইসরায়েলি এমপির ভিসা বাতিল করে অস্ট্রেলিয়া বলল, ‘তোমাকে এখানে চাই না’

‘একজন ইসরায়েলির বদলে ৫০ জন ফিলিস্তিনিকে মরতে হবে’

হায়দরাবাদে বাংলাদেশি কিশোরী উদ্ধার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng