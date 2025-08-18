সেকশন

সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫, ৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মোদিকে ফোন করলেন পুতিন, ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা

আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৫৮
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ছবি: সংগৃহীত

আলাস্কায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ইউক্রেন যুদ্ধের স্থায়ী অবসান নিয়ে আলোচনার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

সোমবার (১৮ আগস্ট) এক্স-পোস্টে মোদি বলেছেন, 'আমার বন্ধু, প্রেসিডেন্ট পুতিনকে তার ফোনকল এবং আলাস্কায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে তার সাম্প্রতিক বৈঠকের বিষয়ে তথ্য শেয়ার করে নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।'

তিনি আরও বলেন, ভারত ধারাবাহিকভাবে ইউক্রেন সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধানের আহ্বান জানিয়েছে এবং এ বিষয়ে সকল প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে।

এ সময় মোদি আগামী দিনগুলোতে দুই নেতার অব্যাহত আলচনার ওপর জোর দেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জানিয়েছে, মোদি ও পুতিন দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা করেন।

এর আগে শুক্রবার আলাস্কার অ্যাঙ্কোরেজে ট্রাম্প এবং পুতিন তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে তিন ঘণ্টার রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। আলোচনা শেষে পুতিন বলেন, তারা একটি 'সমঝোতায়' পৌঁছেছেন।

শীর্ষ সম্মেলনের পর ট্রাম্প ফক্স নিউজকে বলেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে দুই নেতা একমত হয়েছেন, কেবলমাত্র ছোটখাটো বিষয়গুলোর বাকি রয়েছে।

ভারত রাশিয়া নরেন্দ্র মোদি ভ্লাদিমির পুতিন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ

