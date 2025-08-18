সেকশন

সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫, ৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সিলেটের ডিসি মাহবুব মুরাদকে ওএসডি

আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩৫
ছবি: সংগৃহীত

সিলেট জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে। কোম্পানীগঞ্জের সাদা পাথর লুটের ঘটনায় তাকে ওএসডি করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

সোমবার (১৮ আগস্ট) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাঠ প্রশাসন-২ শাখা থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এতে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে আলোচিত ম্যাজিস্ট্রেট মো. সারওয়ার আলমকে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তা সারওয়ার আলমকে সিলেট জেলার জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদে বদলি ও পদায়ন করা হল। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সারওয়ার আলম এর আগে ভ্রাম্যমাণ আদালতে দুর্নীতি, ভেজালবিরোধী অভিযান এবং দায়িত্বশীল কর্মকাণ্ডের জন্য আলোচনায় এসেছিলেন।

বর্তমানে তিনি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সিলেটের ভোলাগঞ্জে সাদা পাথর লুটের ঘটনার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ডিসি মাহবুব মুরাদকে অপসারণের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। সাদা পাথর ও জাফলংয়ের পাথর লুটের ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসনের যোগসাজশ ছিল বলে পরিবেশ উপদেষ্টা রিজওয়ানা হাসান রোববার সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছিলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, সাদা পাথর লুটের ঘটনায় জানাজানি হলে সারাদেশে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। তখন শের মাহবুব মুরাদ প্রশাসনের কোনো দোষ বা দায় ছিল না বলে বক্তব্য দিয়ে সমালোচিত হন।

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

সারাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাজশাহীতে ঋণের টাকার জন্য রিকশাচালকের মুখে বিষ ঢেলে হত্যা, ‘সুদ কারবারি’ গ্রেপ্তার

গৃহকর্তাকে হত্যা করে ৪ গরু লুট, ব্যাটারি ফ্যাক্টরির ২ গার্ড আটক

প্রেমিক যুগলের অন্তরঙ্গ ভিডিও ধারণ, দারোয়ানকে ছাদ থেকে ফেলে হত্যা

মেলায় ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী কিশোরীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নরসিংদীতে সিএনজি স্টেশনের দখল নিয়ে বিএনপি’র দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধসহ আহত ৫

গোরস্থানের দান বাক্সের তালা ভেঙে টাকা চুরি

বেধড়ক পেটানোর পর দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রকে ‘চাঁদাবাজ’ আখ্যা দিলেন প্রধান শিক্ষক

ভাঙ্গায় বন্ধুর ছুরিকাঘাতে বন্ধু খুন, নেপথ্যে সমকামিতা 

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng