সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫, ৩ ভাদ্র ১৪৩২
ভারতের ছয়টি বিমান ভূপাতিত করার ভিডিও আছে আমাদের কাছে: পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩৭
পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নাকভি। ছবি: সংগৃহীত

গত মে মাসে একটি সংক্ষিপ্ত সামরিক সংঘর্ষের সময় ছয়টি ভারতীয় বিমান গুলি করে ভূপাতিত করার ভিডিও ফুটেজ পাকিস্তানের কাছে রয়েছে বলে দাবি করেছেন দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নাকভি।

রোববার (১৭ আগস্ট) লাহোরে এক সেমিনারে তিনি বলেন, ভারত অভিযান শুরু করার 'কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা গুলি করে ভূপাতিত করা ছয়টি বিমানের ভিডিও ফুটেজ পেয়েছি। আমাদের কাছে এই ফুটেজ আছে।'

মহসিন নাকভি উল্লেখ করেন, 'আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো পর্দার আড়ালে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছিল। আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে ভারতের (পরিকল্পনা) সম্পর্কে অনেক আগে থেকেই তথ্য ছিল।'

তিনি বলেন, 'আমরা জানতাম তারা (ভারত) কী পরিকল্পনা করছে, তারা কোন বিমান ব্যবহার করবে। আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাদের স্বীকৃতি দেওয়া দরকার।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা যখন ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করি, তখন জনবহুল এলাকার কাছাকাছি সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করেছিলাম। বেসামরিক হতাহত এড়াতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলাম। আমরা তাদের বৃহত্তম তেল ডিপোগুলোর একটি ধ্বংস করে দিয়েছি এবং কোনো বেসামরিক হতাহত হয়নি। তখনই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, আল্লাহ আমাদের সাহায্য করছেন।'

নাকভি বলেন, রাওয়ালপিন্ডির কাছে নূর খান বিমানঘাঁটি, যেটিতে ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছিল, সেখানে কোনো ক্ষতি হয়নি। আমাদের একটি ঘাঁটিতে ক্ষতি হয়েছে, যেখানে বিমান বাহিনীর একজন সদস্য শহীদ হয়েছেন, শুধু এটুকুই।

