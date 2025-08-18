পটিয়ায় আদালতের রায় শুনে আসামির মৃত্যু

চট্টগ্রামের পটিয়া আদালতে রায় ঘোষণার পর আজগর আলী (৪০) নামে এক আসামি স্ট্রোক করেছেন। সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুর আড়াইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
পরে কাঠগড়া থেকে আজগর আলীকে উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকেল ৪টা ২০ মিনিটের দিকে তার মৃত্যু হয়।
আজগর আলী পটিয়া উপজেলার হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নের হুলাইন শফিক চেয়ারম্যানের বাড়ির বাসিন্দা। তার বাবার নাম ফজল আহমেদ।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ২০২১ সালের জুন মাসে পটিয়া থানায় দায়ের হওয়া একটি মাদক মামলার আসামি আজগর। মামলাটির তদন্ত শেষে পুলিশ অভিযোগপত্র দিলে বিচার কার্যক্রম শুরু করে আদালত। পটিয়া আদালতে সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ শেষে সোমবার রায় ঘোষণার দিন ধার্য ছিল। এদিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন আসামি আজগর। আদালত রায়ে আসামি আজগরকে ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ২ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন। রায় শোনার পরপরই স্ট্রোক করেন আজগর।
পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নুরুজ্জামান বলেন, রায় ঘোষণা পর স্ট্রোক করেন আসামি আজগর। পরে চমেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।