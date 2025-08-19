ছাত্রদল ও বাগছাসের প্যানেল ঘোষণা হতে পারে আজ, শিবিরের প্রার্থী সাদিক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ২৮ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির। চাকমা, প্রতিবন্ধী, জুলাইয়ে আহত শিক্ষার্থী, আপ বাংলাদেশ, ইনকিলাব মঞ্চ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সমন্বয়য়ে প্যানেল গঠন করা হয়েছে। এখনো প্যানেল চূড়ান্ত করতে পারেনি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। তবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ দিনে একক প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন সংগঠনটির নেতাকর্মীরা। ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেল থেকে অংশগ্রহণ করবে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ (বাগছাস)। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখপাত্র উমামা ফাতেমার নেতৃত্বে একটি প্যানেল গঠন করা হয়েছে। এই স্বতন্ত্র প্যানেলে ভিপি পদে লড়বেন উমামা ফাতেমা। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্যানেল ঘোষণা করেছে। বামপন্থি সংগঠনগুলোর সম্মিলিত প্যানেলে ভিপি নির্বাচন করবেন ২০১৯ সালে শামসুন নাহার হলের নির্বাচিত ভিপি শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি।
এদিকে উৎসবমুখর পরিবেশে মনোনয়ন ফরম বিতরণ কার্যক্রম চলে গতকাল। দীর্ঘ ছয় বছর পর আয়োজিত হতে যাওয়া এই নির্বাচনের ২৮টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মোট ৫৬৫ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। গতকাল ছিল মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ দিন। তবে মনোনয়নপত্র বিতরণ ও গ্রহণ একদিন বাড়ানো হয়েছে। সেই হিসেবে আজ মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ ও জমা দেওয়া যাবে।
গতকাল সারাদিনজুড়ে ডাকসু নির্বাচন কমিশনের কার্যালয় নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন ও বিভিন্ন হল প্রাঙ্গণ মুখর ছিলো প্রার্থীদের পদচারণা ও সমর্থকদের উত্সাহে। প্রার্থীরা নিজ নিজ সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন, আর তাতে পুরো ক্যাম্পাসে নির্বাচনী উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এদিন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ইসলামি ছাত্রশিবির,গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ, ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ, বামজোট সহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, স্বতন্ত্র প্রার্থী ও নানা প্যানেলের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।
গতকাল সন্ধ্যা ছয়টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় ডাকসুর প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন এক ব্রিফিংয়ে বলেন, ১২ থেকে ১৮ আগস্ট পর্যন্ত গত এক সপ্তাহে ডাকসুর বিভিন্ন পদে মোট ৫৬৫ জন শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। সর্বশেষ নির্বাচনে ডাকসুর কেন্দ্রীয় সংসদে ভিপি, জিএসসহ পদ ছিল ২৫টি। এবার নতুন তিনটি পদ যুক্ত করায় মোট পদ হয়েছে ২৮টি। তবে হল সংসদে পদসংখ্যা আগের মতো ১৩টি করেই থাকছে।
হল সংসদের মনোনয়নের বিষয়ে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেন, ১৮টি হলে বিভিন্ন পদে মোট ১ হাজার ২২৬ জন শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র নিয়েছেন। এর মধ্যে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ৭১ জন, শহীদুল্লাহ হলে ৯৭ জন, জগন্নাথ হলে ৬৬ জন, ফজলুল হক মুসলিম হলে ৭৮ জন, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে ৯৩ জন, বেগম রোকেয়া হলে ৪৬ জন, সূর্যসেন হলে ৯০ জন, মুহসীন হলে ৭৪ জন, শামসুন্নাহার হলে ৩৭ জন, জসীমউদ্দীন হলে ৭৪ জন, জিয়াউর রহমান হলে ৮৭ জন, শেখ মুজিবুর রহমান হলে ৬৯ জন, কুয়েত মৈত্রী হলে ২৯ জন, ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে ৩০ জন, অমর একুশে হলে ৮৪ জন, সুফিয়া কামাল হলে ৪০ জন, বিজয় একাত্তর হলে ৮৮ জন, স্যার এ এফ রহমান হলে ৭৩ জন মনোনয়নপত্র নিয়েছেন। আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, ‘আজকে আচরণবিধি লঙ্ঘনের কোনো তথ্য আমরা পাইনি। প্রার্থীরা আচরণবিধি মেনে একসঙ্গে পাঁচজন করে এসে মনোনয়নপত্র নিয়েছে। কেউ কেউ একা এসে নিয়েছে। লবিতে হয়তো হঠাত্ করে কেউ মিছিল করে থাকতে পারে। তবে আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেটা নিষেধ করেছি। সেটি তারা মেনেছে।’
ডাকসুর তফসিল অনুযায়ী, যাচাই-বাছাই শেষে ২১ আগস্ট বেলা একটায় চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। ইতিমধ্যে ডাকসু এবং হল সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। চূড়ান্ত তালিকায় মোট ভোটার ৩৯ হাজার ৭৭৫ জন। এর মধ্যে ছাত্র ভোটার ২০ হাজার ৮৭১ জন ও ছাত্রী ভোটার ১৮ হাজার ৯০২ জন।
ছাত্রদলের প্যানেল চূড়ান্ত হয়নি: ডাকসু নির্বাচনে প্যানেল চূড়ান্ত করতে পারেনি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। তবে গতকাল মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ দিনে একক প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন সংগঠনটির নেতাকর্মীরা। সোমবার বিকেলে ডাকসুর প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছ থেকে কয়েক ধাপে ভাগ হয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। এদিন দুপুরের পর মনোনয়ন ফরম নেন বিএম কাউসার, আবিদুল ইসলাম খানসহ একাধিক ছাত্রদল নেতা। বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে মনোনয়ন ফরম নিতে আসেন তানভীর বারী হামিম। সংগঠনের নেতাদের সাথে কথা বলে জানা গেছে , সংগঠন থেকে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সে কারণে তাঁরা একক প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তবে কে কোন পদে প্রার্থী হবেন, সেটি এখনো ঠিক হয়নি। আজ রাতের মধ্যে প্যানেল চূড়ান্ত হতে পারে। এবিষয়ে জানতে চাইলে কবি জসিমউদদীন হল ছাত্রদলের আহ্বায়ক তানভীর বারি হামিম ইত্তেফাককে বলেন, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্যানেল এখনও চূড়ান্ত হয়নি। আজ রাতে অথবা আগামীকাল পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করা হবে। তবে যেহেতু আজ মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ দিন ছিল, তাই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে সবাই মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।
ছাত্রী হলে ছাত্রদলের মনোনয়ন প্রার্থীদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের শেষ দিনে ছাত্রদলের প্রার্থীরা বাধার সম্মুখীন হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে সংগঠনটি। এ সময় তাদেরকে মব উসকে নির্যাতনের চেষ্টার অভিযোগ উঠে একদল ছাত্রীর বিরুদ্ধে। গতকাল সন্ধ্যায় মধুর ক্যান্টিনে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে ঢাবি শাখা ছাত্রদলের নেতারা বিষয়টি তুলে ধরেন।
ইনক্লুসিভ প্যানেল ঘোষণা শিবিরের: ডাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ২৮ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির। চাকমা, প্রতিবন্ধী, জুলাইয়ে আহত শিক্ষার্থী, আপ বাংলাদেশ, ইনকিলাব মঞ্চ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সমন্বয়য়ে প্যানেল গঠন করা হয়েছে বলে জানায় সংগঠনটি। গতকাল দুপুরে ডাকসু নির্বাচন কমিশন অফিস থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের পর এক সংবাদ সম্মেলনে এই প্যানেল ঘোষণা করা হয়। প্যানেল ঘোষণা করে ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেন, আমরা চেষ্টা করেছি সব শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটা সম্মিলিত প্যানেল দেওয়ার জন্য। এই প্যানেল নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার মধ্য দিয়ে ডাকসুতে যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার এবং ছাত্রদের কল্যাণে যে উদ্যোগ নেওয়া দরকার, ছাত্রশিবির সেটা করবে। শিবিরের প্যানেলে ভিপি পদে ঢাবি শিবিরের সাবেক সভাপতি সাদিক কায়েম, জিএস পদে শাখা শিবির সভাপতি এসএম ফরহাদ, এজিএস পদে শাখা শিবির সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন খান লড়বেন। মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে ‘ইনকিলাব মঞ্চ’ থেকে যুক্ত হয়েছেন ফাতিমা তাসনীম জুমা। প্যানেলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে রয়েছেন ইকবাল হায়দার, কমনরুম, রিডিংরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে উম্মে সালমা, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে রয়েছেন জুলাইয়ে এক চোখ হারানো খান জসীম। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে রয়েছেন নুরুল ইসলাম সাব্বির, যিনি বর্তমানে ঢাবি শিবিরের অর্থ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ক্রীড়া সম্পাদক পদে আছেন আরমান হোসেন, ছাত্র পরিবহন সম্পাদক পদে আসিফ আব্দুল্লাহ, আর সমাজসেবা সম্পাদক পদে প্রার্থী হয়েছেন শরিফুল ইসলাম মুয়াজ। এছাড়াও গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে রয়েছেন ঢাবি শিবিরের দপ্তর সম্পাদক সাজ্জাদ হোসাইন খান, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক পদে মাজহারুল ইসলাম, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে আব্দুল্লাহ আল মিনহাজ এবং মানবাধিকার ও আইনবিষয়ক সম্পাদক পদে রয়েছেন সাখাওয়াত জাকারিয়া। ঘোষিত প্যানেলে আরও ১৩টি সদস্য পদ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে মধ্যে মিফতাহুল ইসলাম মারুফ, রায়হান উদ্দিন, সর্ব মিত্র চাকমা, জয়েন উদ্দিন সরকার তন্ময়, রাইসুল ইসলাম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রী সংস্থার সভানেত্রীর সাবিকুন্নাহার তামান্না এবং সেক্রেটারি মোছা:আফসানা আক্তার।
‘বৈষম্য বিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’ থেকে লড়বেন বাগছাস নেতারা: ডাকসু নির্বাচনে ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেল থেকে অংশগ্রহণ করবে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ। জানা গেছে, এই প্যানেল থেকে ভিপি হিসেবে গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ ঢাবি শাখার আহ্বায়ক আবদুল কাদের, জিএস হিসেবে গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক আবু বাকের মজুমদার ও এজিএস হিসেবে সংগঠনটির মুখপাত্র আশরেফা খাতুন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো প্যানেল ঘোষণা করেনি সংগঠনটি।
প্যানেল ঘোষণা করলো ছাত্র অধিকার পরিষদ : এদিন ডাকসু নির্বাচনে প্যানেল ঘোষণা করেছে ছাত্র অধিকার পরিষদ। সংগঠনটি থেকে ভিপি হিসেবে কেন্দ্রীয় সভাপতি বিন ইয়ামিন মোল্লা, জিএস হিসেবে সাবিনা ইয়াসমিন মনোনয়ন পেয়েছেন। এজিএস হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয়েছে ঢাবি শাখার সদস্য সচিব রাকিবুল ইসলামের। গতকাল দুপুরে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ শেষে চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তার অফিসের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে প্যানেল ঘোষণা করেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি বিন ইয়ামিন মোল্লা। তাদের প্যানেলের নাম ‘ডাকসু ফর চেঞ্জ’ এবং স্লোগান হলো- ‘ভোট ফর চেঞ্জ’। এছাড়া প্যানেলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে মো. শাকিল খান, সমাজসেবা পদে আরিফুর রহমান মজুমদার, ক্রীড়া সম্পাদক পদে মুক্তার হোসেন, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন পদে আশিক হূদয় আহমেদ, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রাকিব হোসেন গাজী, মানবাধিকার ও আইনবিষয়ক সম্পাদক পদে ইশতিয়াক আহমেদ, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে সিয়াম ফেরদৌস ইমন স্থান পেয়েছেন।
বামজোটের নেতৃত্বে ইমি ও মেঘমল্লার বসু: ডাকসু নির্বাচনে একজোট হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে বামপন্থি সংগঠনগুলো। দলগুলো সম্মিলিত প্যানেলে ভিপি নির্বাচন করবেন ২০১৯ সালে শামসুন নাহার হলের নির্বাচিত ভিপি শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি। এছাড়াও জিএস পদে নির্বাচন করবেন ছাত্র ইউনিয়নের একাংশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি মেঘমল্লার বসু। বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর নুজিয়া হাসিন রাসা, জাবির আহমেদ জুবেলসহ একাধিক ছাত্রনেতা এই প্যানেলে নির্বাচন করবেন। সোমবার বিকেলে তারা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। তবে সম্পূর্ণ প্যানেল এখনো ঘোষণা করা হয়নি।
পূর্ণ প্যানেলে ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ: ডাকসু নির্বাচনে প্যানেল ঘোষণা করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র আন্দোলন। সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি ইয়াসিন আরাফাত নির্বাচনে ভিপি পদে লড়বেন। আর জিএস পদে লড়বেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সহ-সম্পাদক খায়রুল আহসান মারজান। এজিএস পদে সাইফ মোহাম্মদ আলাউদ্দিনসহ মোট ২৮ জন ক্যান্ডিডেটের নাম ঘোষণা করেছে সংগঠনটি। গতকাল ডাকসু নির্বাচন কমিশন অফিসে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করার পর সংগঠনটি থেকে এই ঘোষণা দেওয়া হয়।
এছাড়াও আরও কয়েকটি স্বতন্ত্র প্যানেলে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন প্রার্থীরা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখপাত্র উমামা ফাতেমার নেতৃত্বে একটি প্যানেল গঠন করা হয়েছে। জানা গেছে, এই স্বতন্ত্র প্যানেলে ভিপি পদে উমামা ফাতেমা, জিএস পদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সাবেক সভাপতি আল সাদী ভূইয়া, এজিএস পদে সাংবাদিক সমিতির বর্তমান সভাপতি মহিউদ্দিন মুজাহিদ মাহী থাকতে পারেন।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক ও এনসিপি নেতা মাহিন সরকারকে সঙ্গে নিয়ে ‘ডিইউ ফার্স্ট’ প্যানেল ঘোষণা করেছে স্বাধীন বাংলাদেশে ছাত্রসংসদের আহ্বায়ক জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ খালিদ। এ প্যানেল থেকে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ খালিদ, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে মো. মাহিন সরকার লড়বেন। এছাড়া সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে (এজিএস) পদে লক্ষ্মীপুর জেলা ছাত্রছাত্রী কল্যাণ সমিতির সভাপতি ফাতেহা শারমিন এ্যানি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে জানা গেছে।
এদিকে এঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর অধ্যাপক ড. রবিউল ইসলামকে আহ্বায়ক করে চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সোমবার রাতে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৮ আগস্ট ২০২৫, সোমবার, মনোনয়ন পত্র বিতরণের শেষ মূহুর্তে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃত ঘটনা যাচাই, মূল্যায়ন ও সুপারিশ প্রদানের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির বাকি সদস্যরা হলেন, নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এ এস এম আরিফ মাহমুদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর ড. এ কে এম নূর আলম সিদ্দিকী ও সহকারী প্রক্টর আতিয়া সানজিদা শর্মী।