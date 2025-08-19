ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের মাঝেই ট্রাম্প-পুতিনের ৪০ মিনিটের ফোনালাপ

হোয়াইট হাউসে ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক চলাকালে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে ফোন করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে গত শুক্রবার আলাস্কায় পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের তিন দিনের মাথায় স্থানীয় সময় সোমবার (১৮ আগস্ট) ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন ট্রাম্প।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) এক কূটনীতিক রয়টার্সকে জানিয়েছেন, বৈঠকের মাঝপথেই ট্রাম্প পুতিনকে ফোন করেন। প্রায় ৪০ মিনিটের এই ফোনালাপের পর বৈঠক আবার শুরু হয়। যদিও আগে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি রুশ প্রেসিডেন্টকে ফোন করবেন।
ক্রেমলিন থেকেও ফোনালাপের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। পুতিনের এক সহকারী জানিয়েছেন, দুই নেতার মধ্যে দীর্ঘ আলাপ হয় এবং তা মূলত ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের উদ্যোগ ঘিরেই।
এর আগে সোমবার ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। পরে তিনি জেলেনস্কি ও ইউরোপের নেতাদের সঙ্গে যৌথ বৈঠকে বসেন। ইউরোপীয় নেতারা যুদ্ধবিরতি, ইউক্রেন ও ইউরোপের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চয়তাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সরাসরি ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনা করেন।