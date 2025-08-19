বেসরকারি পর্যায়ে আমদানি হবে ১০ লাখ টন ডাল-চিনি

স্থানীয় বাজারে নিত্যপণ্যের সরবরাহ ও দাম স্থিতিশীল রাখতে বেসরকারি পর্যায়ে দেশে পাঁচ লাখ টন মসুর ডাল ও পাঁচ লাখ টন চিনি আমদানির অনুমতি দিয়েছে সরকার।
সিনকস অটোমেশন টেকনোনজি লিমিটেড নামের একটি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এসব পণ্য আমদানি করা হবে।
সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
এতে জানানো হয়, মসুর ডাল ও চিনি অবাধে আমদানিযোগ্য পণ্য। বিদ্যমান আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ এর বিধান অনুযায়ী বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এলসির মাধ্যমে এ দুই পণ্য আমদানি অবাধ।
এ পরিস্থিতিতে এলসির মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে পাঁচ লাখ টন ডাল ও পাঁচ লাখ টন চিনি আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পণ্যের আন্তর্জাতিক মান ও বিএসটিআই নির্ধারিত মান পরিপালন সাপেক্ষে আমদানি করা যাবে।