সেকশন

মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বেসরকারি পর্যায়ে আমদানি হবে ১০ লাখ টন ডাল-চিনি

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১০:০৩
ছবি: সংগৃহীত।

স্থানীয় বাজারে নিত্যপণ্যের সরবরাহ ও দাম স্থিতিশীল রাখতে বেসরকারি পর্যায়ে দেশে পাঁচ লাখ টন মসুর ডাল ও পাঁচ লাখ টন চিনি আমদানির অনুমতি দিয়েছে সরকার।

সিনকস অটোমেশন টেকনোনজি লিমিটেড নামের একটি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এসব পণ্য আমদানি করা হবে।

সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

এতে জানানো হয়, মসুর ডাল ও চিনি অবাধে আমদানিযোগ্য পণ্য। বিদ্যমান আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ এর বিধান অনুযায়ী বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এলসির মাধ্যমে এ দুই পণ্য আমদানি অবাধ।
 
এ পরিস্থিতিতে এলসির মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে পাঁচ লাখ টন ডাল ও পাঁচ লাখ টন চিনি আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পণ্যের আন্তর্জাতিক মান ও বিএসটিআই নির্ধারিত মান পরিপালন সাপেক্ষে আমদানি করা যাবে।
 

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

বাণিজ্য আমদানি

