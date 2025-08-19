সেকশন

মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে ৩০ ক্রিকেটার, ‘এ’ ক্যাটাগরিতে নেই কেউ

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৪:১৭
ছবি: সংগৃহীত

২০২৫–২৬ মৌসুমের জন্য ৩০ জন ক্রিকেটারকে নিয়ে কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকা প্রকাশ করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। চলতি বছরের ১ জুলাই থেকে ২০২৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত কার্যকর হবে এবারের চুক্তি।

চমকপ্রদ বিষয় হলো হলো— এবারের কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকায় ‘এ’ ক্যাটাগরিতে কোনো খেলোয়াড় রাখা হয়নি। এমনকী বাবর আজম ও শাহিন শাহ আফ্রিদির মতো তারকা ক্রিকেটার রয়েছেন ‘বি’ ক্যাটাগরিতে।

গতবার ২৭ জনকে চুক্তিতে রাখা হলেও এবার সংখ্যাটি বেড়ে হয়েছে ৩০। নতুন করে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ১২ জন, যারা দেশটির ক্রিকেটে উদীয়মান প্রতিভা হিসেবে বিবেচিত।

১২ নতুন মুখ হলেন—আহমেদ ডানিয়েল, ফাহিম আশরফ, হাসান আলি, হাসান নওয়াজ, হুসেইন তালাত, খুশদিল শাহ, মোহাম্মদ আব্বাস, মোহাম্মদ হারিস, মোহাম্মদ নাওয়াজ, সাহিবজাদা ফারহান, সালমান মির্জা এবং সুফিয়ান মাকিম।

এ ছাড়া গত মৌসুমের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে পাঁচ ক্রিকেটার ‘সি’ ক্যাটাগরি থেকে জায়গা করে নিয়েছেন ‘বি’ ক্যাটাগরিতে। তারা হলেন—আবরার আহমেদ, হারিস রউফ, সাইম আইয়ুব, সালমান আলি আগা ও শাদাব খান। পাশাপাশি ৯ জন ক্রিকেটার আগের ক্যাটাগরিতেই অবস্থান ধরে রেখেছেন।

অন্যদিকে, চলতি বছর কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়েছেন ৮ জন। তারা হলেন—আমের জামাল, হাসিবুল্লাহ, কামরান গুলাম, মীর হামজা, মোহাম্মদ আলি, মোহাম্মদ হুরায়রা, মোহাম্মদ ইরফান খান ও উসমান খান। এরা সবাই গত মৌসুমে ‘ডি’ ক্যাটাগরিতে ছিলেন।

২০২৫–২৬ মৌসুমে পিসিবির কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকা—

‘বি’ ক্যাটাগরি (১০ জন)

আবরার আহমেদ, বাবর আজম, ফখর জামান, হারিস রউফ, হাসান আলি, মোহাম্মদ রিজওয়ান, সাইম আইয়ুব, সালমান আলি আগা, শাদাব খান, শাহিন শাহ আফ্রিদি।

‘সি’ ক্যাটাগরি (১০ জন)

আব্দুল্লাহ শফিক, ফাহিম আশরাফ, হাসান নাওয়াজ, মোহাম্মদ হারিস, মোহাম্মদ নাওয়াজ, নাসিম শাহ, নোমান আলি, সাহিবজাদা ফারহান, সাজিদ খান, সৌদ শাকিল। 

‘ডি’ ক্যাটাগরি (১০ জন)

আহমেদ ডানিয়েল, হুসেইন তালাত, খুররম শাহজাদ, খুশদিল শাহ, মোহাম্মদ আব্বাস, মোহাম্মদ আব্বাস আফ্রিদি, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, সালমান মির্জা, শান মাসুদ, সুফিয়ান মাকিম।

 

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ক্রিকেট পিসিবি পাকিস্তান ক্রিকেট দল মোহাম্মদ রিজওয়ান বাবর আজম

