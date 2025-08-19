সেকশন

মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ক্রোয়েশিয়ার অনারারি কনসাল হিসেবে নিয়োগ পেলেন কাজী শাহ মুজাক্কের

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৩০

বাংলাদেশে ক্রোয়েশিয়ার অনারারি কনসাল হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক কাজী শাহ মুজাক্কের আহাম্মেদুল হক।

গত ২৯ মে ক্রোয়েশিয়ার রাষ্ট্রপতি মাননীয় জোরান মিলানোভিচ তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই দায়িত্ব প্রদান করেন। পরে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৮ আগস্ট তাকে এক্সেকুয়াতুর প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে তার নিয়োগকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং তিনি কূটনৈতিক দায়িত্ব পালনের অনুমতি পেয়েছেন।

নিয়োগের প্রতিক্রিয়ায় কাজী শাহ মুজাক্কের আহাম্মেদুল হক বলেন, এই নিয়োগ আমার জন্য যেমন গর্বের, তেমনি এক বড় দায়িত্ব। আমি সর্বোচ্চ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়ে বাংলাদেশ ও ক্রোয়েশিয়ার মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও গভীর ও কার্যকর করতে কাজ করব।

ক্রোয়েশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের একটি মনোরম দেশ, যা এড্রিয়াটিক সাগরের তীরে অবস্থিত। দেশটির রাজধানী জাগরেব, এবং জনসংখ্যা প্রায় ৩.৮ মিলিয়ন। সমুদ্রতট, প্রাচীন স্থাপত্য, এবং হাজারেরও বেশি দ্বীপ নিয়ে দেশটি বিশ্ব পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

ক্রোয়েশিয়া ১৯৯১ সালে সাবেক যুগোস্লাভিয়া থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। ২০০৯ সালে ন্যাটোতে এবং ২০১৩ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নে সদস্যপদ লাভ করে। এছাড়া ২০২৩ সালে দেশটি শেনজেন জোন এবং ইউরোজোনে অন্তর্ভুক্ত হয়।পর্যটনের পাশাপাশি দেশটির অর্থনীতিতে তথ্যপ্রযুক্তি, ফার্মাসিউটিক্যালস, ও জাহাজ নির্মাণ শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বাংলাদেশে অনারারি কনসাল হিসেবে কাজী শাহ মুজাক্কের আহাম্মেদুল হক ক্রোয়েশিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য, শিক্ষা, পর্যটন এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বাংলাদেশে ট্রাভেল প্রিপেইড কার্ডে নতুন মাত্রা আনল মাস্টারকার্ড, ন্যাশনাল ব্যাংক ও দি ট্রাভেল গ্রুপ

অনলাইন কিংবা অফলাইনে – নিরাপদ থাকুন সবসময়

ঢাকায় দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিআরআই এক্সিবিশন

ইত্তেফাকের পরিচালক রেজাউল আহাসান ফাগুনের শাশুড়ি ফরিদা বানু আর নেই

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের সব ম্যাচ সরাসরি দেখা যাবে বাংলালিংকের টফিতে

চাঁপাইনবাবগঞ্জে বন্যার্তদের পাশে নাবিল গ্রুপ

আমিরাতে আটক ২৫ বাংলাদেশির মুক্তি চেয়ে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত

গ্রাহকের ক্যাশলেস সেবা আরো সমৃদ্ধ করতে চুক্তি করলো ট্রাস্ট ব্যাংক-বিকাশ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng