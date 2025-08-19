সেকশন

মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

খামারিকে পানিতে চুবিয়ে ৮০০ হাঁস লুটের অভিযোগ

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০৮

নাটোরের সিংড়া উপজেলার ইটালি ইউনিয়নের তুলাপাড়া বাঁশবাড়িয়া গ্রামে আজমল হক নামে এক যুবকের খামার থেকে প্রায় ৮০০ হাঁস লুটের অভিযোগ উঠেছে।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) এ ঘটনা ঘটে। গ্রামের বাসিন্দারা এক ব্যক্তির জানাজায় অংশ নিতে গেলে সেই সুযোগে দুর্বৃত্তরা হাঁস লুট করে বলে অভিযোগ করেছেন ওই খামার মালিক। এসময় দুজন খামারিকে মারধর করা হয়। তাদের মধ্যে একজনকে পানিতে চুবিয়ে রাখে বলেও অভিযোগ উঠেছে। 

খামারের স্টাফ বাবু বলেন, আমি খামারেই ছিলাম। হঠাৎ দেখি কয়েকজন লোক গেট দিয়ে হাঁস বের করছে। বাঁধা দেওয়ায় আমাকে পানির ভেতরে আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ডুবিয়ে রাখে।

আরেক স্টাফ শফি বলেন, খামারের ভিতরে গিয়ে দেখি মারধরের চিহ্ন স্পষ্ট। আমি নিজের চোখে শায়বার নামের এক যুবককে হাঁস তাড়াতে দেখেছিলাম।

খামার মালিক আজমল হক জানান, প্রতিদিন এই ৮০০ হাঁস প্রতিদিন প্রায় পাঁচশ ডিম দেয়। হাঁসগুলো উদ্ধার করা না গেলে আমি চরম আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বো।

এদিকে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত যুবক শায়বার। তিনি বলেন, আমি কারো হাঁস নিয়ে আসিনি। ওই ফার্মে আমার ছেলেরা গিয়েছিল শুধু।

সিংড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমিনুজ্জামান বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে খামার মালিক। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে।

