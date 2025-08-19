সেকশন

মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বাদ পড়ার পর এবার বেতন কমলো বাবর-রিজওয়ানের 

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৬:২৬
ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তানের এশিয়া কাপের দলে জায়গা হয়নি দুই তারকা ব্যাটার বাবর আজম-মোহাম্মদ রিজওয়ানের। এবার আরও একটি দুঃসংবাদ পেলেন এই দুই ক্রিকেটার। কেন্দ্রীয় চুক্তিতেও অবনমন হয়েছে তাদের। 

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ২০২৫–২৬ মৌসুমের জন্য ৩০ জন ক্রিকেটারকে নিয়ে কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকা প্রকাশ করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এবারের চুক্তির তালিকায় ‘এ’ ক্যাটাগরিতে কোনো খেলোয়াড় রাখা হয়নি।

সর্বশেষ কেন্দ্রীয় চুক্তিতে বাবর ও রিজওয়ানই শুধু ‘এ’ ক্যাটাগরিতে ছিলেন। এবারের চুক্তিতে এই দুজনকে রাখা হয়েছে ‘বি’ ক্যাটাগরিতে। গতবার ২৭ জনকে চুক্তিতে রাখা হলেও এবার সংখ্যাটি বেড়ে হয়েছে ৩০। নতুন করে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ১২ জন, যারা দেশটির ক্রিকেটে উদীয়মান প্রতিভা হিসেবে বিবেচিত।

১২ নতুন মুখ হলেন—আহমেদ ডানিয়েল, ফাহিম আশরফ, হাসান আলি, হাসান নওয়াজ, হুসে-ইন তলাত, খুশদিল শাহ, মোহাম্মদ আব্বাস, মোহাম্মদ হারিস, মোহাম্মদ নাওয়াজ, সাহিবজাদা ফারহান, সালমান মির্জা এবং সুফিয়ান মাকিম।

এ ছাড়া গত মৌসুমের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে পাঁচ ক্রিকেটার ‘সি’ ক্যাটাগরি থেকে জায়গা করে নিয়েছেন ‘বি’ ক্যাটাগরিতে। তারা হলেন—আবরার আহমেদ, হারিস রউফ, সাইম আইয়ুব, সালমান আলি আগা ও শাদাব খান। পাশাপাশি ৯ জন ক্রিকেটার আগের ক্যাটাগরিতেই অবস্থান ধরে রেখেছেন।

অন্যদিকে, চলতি বছর কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়েছেন ৮ জন। তারা হলেন—আমের জামাল, হাসিবুল্লাহ, কামরান গুলাম, মীর হামজা, মোহাম্মদ আলি, মোহাম্মদ হুরায়রা, মোহাম্মদ ইরফান খান ও উসমান খান। এরা সবাই গত মৌসুমে ‘ডি’ ক্যাটাগরিতে ছিলেন।

 

