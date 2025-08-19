সেকশন

মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ঋণখেলাপি মামলা

বিএনপি নেতা আসলাম চৌধুরী ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১১
আসলাম চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

ঋণখেলাপির মামলায় বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আসলাম চৌধুরী ও তার স্ত্রী নাজনীন মাওলা চৌধুরীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে অর্থঋণ আদালত-১-এর চট্টগ্রামের বিচারক মো. হেলাল উদ্দীন শুনানি শেষে এ আদেশ দেন।

আদালত সূত্র জানায়, বিচারকের আদেশে বলা হয়, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক নগরের পাহাড়তলী শাখা থেকে নেওয়া ঋণ পরিশোধ করা হচ্ছে না। ব্যাংকে যে বন্ধকি সম্পদ রয়েছে, তা নিলামে বিক্রির চেষ্টা করেও ব্যাংক ব্যর্থ হয়। এগুলো নিলামে কেউ কিনতে রাজি হচ্ছেন না। এ অবস্থায় ব্যাংকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত আসলাম চৌধুরী ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। ঋণের টাকার মোট পরিমাণ ২৬০ কোটি ৭৭ লাখ ৭৯ হাজার টাকা।

গত বছর জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আসলাম চৌধুরী কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পান। বিভিন্ন সময়ে তার বিরুদ্ধে ৭৬টি মামলা হয়। ২০১৬ সালের ১৫ মে রাজধানীর খিলক্ষেত এলাকা থেকে আসলাম চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পরদিন ফৌজদারি কার্যবিধির (সন্দেহজনক) ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাকে রিমান্ডে নেওয়া হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি পাওয়ার পর একই বছরের ২৬ মে আসলাম চৌধুরীর বিরুদ্ধে গুলশান থানায় রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হয়। মামলায় তার বিরুদ্ধে ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের এজেন্টের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলাদেশের সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছিল।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

বিএনপি চট্টগ্রাম রাজনীতি আইন আদালত

