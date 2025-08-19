নাইট ক্লাবে জাস্টিন বিবার সেজে মঞ্চে উঠে বিপাকে যুবক

লাস ভেগাসের একটি নাইট ক্লাবে জাস্টিন বিবারের ছদ্মবেশে মঞ্চে উঠে একাধিক গান পরিবেশন করেন এক যুবক। দর্শকরা ভেবে নেন তিনি আসল পপ তারকা। তবে আসল পরিচয় প্রকাশ পেতেই আয়োজকরা তাকে ক্লাব থেকে বের করে দেন এবং ভবিষ্যতের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ততক্ষণে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় সেই ভিডিও।
জানা গেছে, সেই যুবকের নাম ডিলান ডেসক্লোস। সে নাইট ক্লাবের মঞ্চে উঠে বিবারের একের পর এক হিট গান গাইতে থাকেন। নিজের গানে মুগ্ধও করেন দর্শককে। কিন্তু উপস্থিত কেউই বুঝতে পারেননি যে মঞ্চের ভদ্রলোক আসল জাস্টিন নন।
তিনি ‘জাস্টিন বিবার লুক-অ্যালাইক’ বলে নিজের প্রচার করে থাকেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় আপাতত তিনি ভাইরাল।
আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শনিবার (১৬ আগস্ট) উইন লাস ভেগাসে এই ঘটনা ঘটে। আয়োজকদের ওই ‘ছদ্মবেশি’ বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে তিনিই পপ তারকা। যতক্ষণে ক্লাব কর্তারা বুঝতে পারেন যে ওই ব্যক্তি আদতে ‘নকল’, ততক্ষণে কয়েকটি গান গেয়েও ফেলেছেন তিনি।
ক্লাব কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, ‘বেশ অনেকক্ষণ ধরে নানারকমের কৌশল চালানোর পর ওই ‘নকল’ জাস্টিন বিবারকে এক্সএস মঞ্চে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। তবে, যে মুহূর্তে ভুল বোঝাবুঝি স্পষ্ট হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাকে ক্লাব থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতেও প্রবেশের অনুমতি ছিনিয়ে নেওয়া হয়।’
যে ডিস্ক জকি সেই মুহূর্তে ক্লাবে অনুষ্ঠান করছিলেন, ভুল বুঝে তিনিই মঞ্চে ওই ব্যক্তিকে ডাকেন। এমনকী তার সঙ্গে একটি ভিডিও পোস্ট করেন সমাজমাধ্যমে।
যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, সাধারণ মানুষও তার সঙ্গে ছবি তুলতে ব্যস্ত। তবে ধরা পড়ার পর তাকে বের করে দেওয়া হয়েছে বলেই খবর। একইসঙ্গে তাকে পুরোপুরি ভাবে ওই নাইট ক্লাব থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে বলেও জানা যাচ্ছে। গোটা ঘটনায় আসল জাস্টিন বিবার এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি।
প্রসঙ্গত, কয়েক সপ্তাহ আগেই লস অ্যাঞ্জেলসে নিজের নতুন অ্যালবামের জন্য এক পার্টির আয়োজন করেছিলেন জাস্টিন। উপস্থিত ছিলেন হেইলি বিবার, জন মেয়ার, ম্যাডিসন বিয়ারসহ একাধিক তারকারা।