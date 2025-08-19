সেকশন

মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় প্রাইভেটকার অটোরিকশার ওপর পড়ে একজনের মৃত্যু, আহত ৪

ময়মনসিংহের ভালুকায় সিডস্টোর এতিমখানা মোড়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত ও অন্তত চারজন আহত হয়েছেন। 

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, প্রাইভেটকার ও অটোরিকশার মধ্যে চতুর্মুখী সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে দীর্ঘ সময় মহাসড়কে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঘটনার সময় একটি অটোরিকশা ও প্রাইভেটকার ইউ-টার্ন নিচ্ছিল। এসময় ঢাকাগামী একটি কাভার্ডভ্যান প্রাইভেটকারটিকে পিছন থেকে ধাক্কা দিলে সেটি গিয়ে পড়ে সামনে থাকা অটোরিকশার ওপর। এতে অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। একই সময়ে ময়মনসিংহগামী একটি দ্রুতগতির ট্রাক দুর্ঘটনা এড়াতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে পড়ে।

এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন অটোরিকশার যাত্রী, উপজেলার পাড়াগাঁও বড়চালা গ্রামের মৃত মনসুর আলীর ছেলে আমছার আলী (৬৫)। আহত চারজনকে তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ভরাডোবা হাইওয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ চালায়। নিহতের মরদেহ হাইওয়ে ফাঁড়িতে রাখা হয়েছে। দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত যানবাহনগুলো সরিয়ে নেওয়ার পর মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

ইত্তেফাক/এএইচপি

