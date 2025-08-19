সেকশন

মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বৈদ্যুতিক খুঁটি রেখেই সড়ক সংস্কার  

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩৬

ফেনীর ছাগলনাইয়াতে সড়কের মাঝে পল্লী বিদ্যুতের তিনটি খুঁটি রেখেই সংস্কার করা হয়েছে সড়ক। পৌরসভার দুই নম্বর ওয়ার্ডের তুলাতুলি বাজারের প্রধান সড়ক সম্প্রসারণ করলেও সড়ানো হয়নি বৈদ্যুতিক খুঁটি।

এ বিষয়ে ছাগলনাইয়া উপজেলা পল্লী বিদ্যুৎ জোনাল অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ডিজিএম) মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল বলেন, ‘সড়ক প্রশস্ত করার সময় যদি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হতো, তাহলে খুঁটি সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা যেত। আমাদের কেউ অবহিত করেনি। তবে এই সমস্যার দ্রুত সমাধানে আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি।’ 

স্থানীয় বাসিন্দা আতিক চৌধুরী বলেন, ‘যখন সড়কটা সরু ছিল, তখন খুঁটিগুলো সড়কের বাইরে ছিল। এখন সড়ক বড় হলেও খুঁটিগুলো সরানো হয়নি। জনসংখ্যা ও যানবাহনের চাপ বাড়ায় সড়ক প্রশস্ত করা জরুরি হয়ে পড়ে। কিন্তু বিদ্যুতের খুঁটি সরানো হয়নি বলেই এখন প্রতিদিনই ঝুঁকি নিয়ে চলতে হয়।’

এলাকাবাসী জানান, সড়ক প্রশস্ত হলেও খুঁটিগুলো না সরানোয় প্রতিদিনই যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে, বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। ইতোমধ্যে একাধিকবার যানবাহন ও বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন পথচারী ও চালকরা। 

ইত্তেফাক/এএম/এনজি

বিষয়:

সড়ক সারাদেশ ফেনী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ফরিদপুরে মুক্তিপণ না পেয়ে স্কুলশিক্ষার্থীকে হত্যা, গ্রেপ্তার ২

নিষেধাজ্ঞার মাঝেই সুন্দরবনে চলছে বিষ প্রয়োগে মাছ শিকার

কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় প্রাইভেটকার অটোরিকশার ওপর পড়ে একজনের মৃত্যু, আহত ৪

নেই সংযোগ সড়ক, কাজে আসছে না ৫ কোটি টাকার সেতু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সিলেটে পাথরের সঙ্গে লুট হয়ে গেল শাহ আরেফিন টিলাও

ঈশ্বরদীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তালা ভেঙে ল্যাপটপ চুরি

ভাঙনের ঝুঁকিতে পদ্মাপারের মানুষ

দীর্ঘদিন সংস্কারবিহীন রামগঞ্জ-জামতলি সড়কে প্রসূতির বাচ্চা প্রসব

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng