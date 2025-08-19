সেকশন

মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫, ৪ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সহজেই তালের পিঠা বানাবেন যেভাবে

আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫৮
প্রতীকী ছবি

বিদায় নিয়েছে বর্ষা, শুরু হয়েছে শরৎকাল। শরতের প্রথম মাস ভাদ্র আসে প্রচণ্ড গরম নিয়ে। এ সময় অনেককে বলতে শোনা যায় তাল পাকা গরম পড়েছে। তাই ভাদ্র মাস হলো তাল পাকার মাস। এই মৌসুমে বাঙালির ঘরে ঘরে পাকা তালের পিঠা বানানোর ধুম পড়ে যায়। তেমনই দুটি তালের পিঠার রেসিপি থাকছে ইত্তেফাক ডিজিটালের পাঠকদের জন্য। 

তাল-নারিকেল বড়া

উপকরণ

চালের গুড়া ৫০০ গ্রাম, ময়দা হাফ কাপ, তালের পিউরি এক কাপ, নারিকেল কোরানো এক কাপ, চিনি বা গুড় দুই কাপ,এলাচ গুঁড়া সামান্য, লবণ স্বাদমতো, তেল ভাজার জন্য, পানি প্রয়োজনমতো।

যেভাবে বানাবেন

প্রথমে চালের গুড়ার সঙ্গে সব উপকরণ ও সামান্য পানি ভালোভাবে মিশিয়ে একটি ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে। তারপর কড়াইয়ে তেল গরম করে তাতে ছোট ছোট বড়ার মত দিয়ে কম আঁচে ভেজে নিতে হবে। পিঠাগুলো বাদামি  রঙ ধারন করলে চুলা থেকে নামিয়ে  গরম গরম পরিবেশন করতে হবে।

কলা পাতায় তাল পিঠা

উপকরণ

চালের গুড়া ৫০০ গ্রাম, তালের পিউরি দুই কাপ, নারিকেল করানো হাফ কাপ, চিনি বা গুড় দের কাপ, লবণ স্বাদমতো, কলাপাতা প্রয়োজনমতো।

যেভাবে বানাবেন

প্রথমে চালের গুড়ার সঙ্গে সব উপকরণ ভালভাবে মাখিয়ে একটি নরম ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে। তারপর কলাপাতা ভালো করে পরিষ্কার করে, কলাপাতার উপরে ব্যাটার অল্প করে নিয়ে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে রুটির মত করে, উপরে আরেকটি কলাপাতা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। তারপর চুলায় প্যান বসিয়ে তাতে সামান্য তেল দিয়ে কলা পাতায় বানানো পিঠা এপাশ-ওপাশ করে ভালভাবে ভেজে নিতে হবে। ভাজা হলে কলা পাতা থেকে বের করে গরম গরম পরিবেশন করতে হবে।

ইত্তেফাক/এটিএন

বিষয়:

জীবনযাপন পিঠা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মানুষ পরকীয়া কেন করে

নাশতায় নিয়মিত পাউরুটি খেলে কী হয়

ওজন কমানোর ক্ষেত্রে ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং জনপ্রিয় কেন

কীভাবে ডিম খেলে মিলবে সবচেয়ে বেশি আমিষ?

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ফিট থাকতে ঘুম থেকে ওঠার পর যেসব কাজ করবেন

পেট ফাঁপা থেকে মুক্তি পেতে কী খাবেন

শত চেষ্টা করেও ওজন কমছে না

আগুনে পোড়া ত্বক দ্রুত সেরে ওঠার উপায়

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng