সহজেই তালের পিঠা বানাবেন যেভাবে

বিদায় নিয়েছে বর্ষা, শুরু হয়েছে শরৎকাল। শরতের প্রথম মাস ভাদ্র আসে প্রচণ্ড গরম নিয়ে। এ সময় অনেককে বলতে শোনা যায় তাল পাকা গরম পড়েছে। তাই ভাদ্র মাস হলো তাল পাকার মাস। এই মৌসুমে বাঙালির ঘরে ঘরে পাকা তালের পিঠা বানানোর ধুম পড়ে যায়। তেমনই দুটি তালের পিঠার রেসিপি থাকছে ইত্তেফাক ডিজিটালের পাঠকদের জন্য।
তাল-নারিকেল বড়া
উপকরণ
চালের গুড়া ৫০০ গ্রাম, ময়দা হাফ কাপ, তালের পিউরি এক কাপ, নারিকেল কোরানো এক কাপ, চিনি বা গুড় দুই কাপ,এলাচ গুঁড়া সামান্য, লবণ স্বাদমতো, তেল ভাজার জন্য, পানি প্রয়োজনমতো।
যেভাবে বানাবেন
প্রথমে চালের গুড়ার সঙ্গে সব উপকরণ ও সামান্য পানি ভালোভাবে মিশিয়ে একটি ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে। তারপর কড়াইয়ে তেল গরম করে তাতে ছোট ছোট বড়ার মত দিয়ে কম আঁচে ভেজে নিতে হবে। পিঠাগুলো বাদামি রঙ ধারন করলে চুলা থেকে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করতে হবে।
কলা পাতায় তাল পিঠা
উপকরণ
চালের গুড়া ৫০০ গ্রাম, তালের পিউরি দুই কাপ, নারিকেল করানো হাফ কাপ, চিনি বা গুড় দের কাপ, লবণ স্বাদমতো, কলাপাতা প্রয়োজনমতো।
যেভাবে বানাবেন
প্রথমে চালের গুড়ার সঙ্গে সব উপকরণ ভালভাবে মাখিয়ে একটি নরম ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে। তারপর কলাপাতা ভালো করে পরিষ্কার করে, কলাপাতার উপরে ব্যাটার অল্প করে নিয়ে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে রুটির মত করে, উপরে আরেকটি কলাপাতা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। তারপর চুলায় প্যান বসিয়ে তাতে সামান্য তেল দিয়ে কলা পাতায় বানানো পিঠা এপাশ-ওপাশ করে ভালভাবে ভেজে নিতে হবে। ভাজা হলে কলা পাতা থেকে বের করে গরম গরম পরিবেশন করতে হবে।